Памфилова объяснила, как граждане смогут проголосовать за поправки в Конституцию на дому

Лидия Мартынова

Если граждане по какой-то причине не смогут в день голосования по поправкам в Конституцию прийти на избирательный участок, они смогут сделать это на дому, о чём будет возможность сообщить в ходе «обзвона» граждан членами избирательной комиссии. Об этом 2 июня на заседании Центризбиркома рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Люди, которые захотят проголосовать на дому, дают знать об этом комиссии, они договариваются, когда человеку будет удобнее это сделать, — пояснила Памфилова. — По договорённости приходит комиссия с наблюдателями. Предусмотрены халаты, дезинфекция двери, ручки двери. Они позвонят, поставят близко к двери ящик для голосования».

Далее, пояснила глава ЦИК, на ручку двери вешается полиэтиленовый пакет, в котором будет находиться бюллетень, квиток с паспортными данными, где должен расписаться участник голосования.

«Участнику голосования выдаётся маска, перчатки, антисептическое средство для дезинфекции рук, буклет с разъяснениями, — рассказала она. — После того как член комиссии позвонит в дверь, он отойдёт на расстояние двух метров, человек выйдет, и с порога откроет паспорт. Этого достаточно, чтобы всё увидеть».

Если по какой-то причине участник голосования не сможет выйти к членам комиссии, например по состоянию здоровья, то за него сможет проголосовать доверенное лицо, добавила Памфилова. «Доверенное лицо действует точно так же, — сказала глава ЦИК. — Надевает маску, перчатки, берёт бюллетень, голосует, расписывается. После этого, не снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает в бюллетень, квиток, заявление. И на этом всё заканчивается».

Также Памфилова сообщила, что в таком формате люди смогут проголосовать за Конституцию в течение шести дней до официального дня голосования — до 1 июля.