Подгоревший две тысячи лет назад хлеб был выброшен в мусор, но теперь найден археологами

Вадим Карасев

Ученые из Национального института превентивной археологии Франции (INRAP), которые занимаются раскопками на участках, где планируется строительство, обнаружили хлебную лепешку, которую местные жители испекли почти две тысячи лет назад. Поскольку хлеб подгорел на огне, его выбросили в мусор, но именно это обстоятельство позволило ему сохраниться до наших дней.

Находка была сделана в городке Бребьер, в департаменте Па-де-Кале. Круглая хлебная лепешка, диаметром всего десять сантиметров, видимо, упала в огонь при изготовлении, сильно обгорела и в итоге оказалась в мусорной яме, которую раскопали археологи. Поскольку хлеб был полностью обуглен, он практически не изменился со времени изготовления, которое, согласно радиоуглеродному датированию, приходится на период с 40 по 80 год нашей эры.

Сейчас изучением хлеба и его археологического контекста заняты французские ученые и их коллеги из Австрии. В мусорной яме вместе с хлебом найдены зерна ячменя и двух разновидностей пшеницы. Возможно, мука для него была сделана из тех же злаков.

Раскопки в Бребьере продолжаются, общая площадь исследуемого участка составляет 150 гектаров. Самые ранние следы его заселения относятся к латенской культуре железного века (400–300 года до н. э.), самые поздние относятся ко II веку нашей эры. Уже найдены остатки жилища и загонов для скота, а также скелеты четырех лошадей.