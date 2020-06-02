Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака

Вадим Карасев

В начале лета нас ждет очередное Полнолуние. Оно принесет существенные перемены в жизнь разных Знаков Зодиака: именно это событие астрологи назвали переломным моментом июня.

Июньское Полнолуние — довольно необычный день, который пройдет под эгидой любознательного Стрельца. По мнению астрологов, 5 июня будет происходить много необъяснимых вещей, поэтому, чтобы день принес только положительные эмоции, важно использовать энергию полной Луны себе во благо и знать заранее, какие перемены принесет смена лунной энергетики.

Овен

Июньское Полнолуние для Овнов — шанс сделать важный шаг в личной жизни. Речь идет не только о начале новых отношений, но и о разрыве старых привязанностей. Важно не забывать о своих интересах, иначе это сохнет спровоцировать неприятные и многочисленные проблемы.

Телец

Полнолуние 5 июня — очень важный день для Тельцов. Именно в этот день в их жизни может произойти судьбоносное событие или они могут принять решение, которое радикально изменит их дальнейшую судьбу. Астрологи подсказывают: действуйте смело.

Близнецы

Близнецам удастся извлечь максимум пользы из Полнолуния в Стрельце. Везение будет сопутствовать им в любых начинаниях и повседневных делах, а обостренная интуиция — подсказывать, за какие дела можно браться, а какие лучше отложить.

Рак

Раков ждет Полнолуние, которое окажется удачным в плане налаживания внутренней гармонии и личной жизни. Представители этого Знака могут рассчитывать на счастливый поворот судьбы, который поможет уладить прежние разногласия и окончательно найти путь к своему благополучию.

Лев

Стрелец укрепит энергетику огненных Львов, что означает удачу в делах, работе и личной жизни. Правда, эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают о рисках, связанных с обострением стрессовых ситуаций. Стоит поберечь себя, а еще лучше начать с 5 июня вести здоровый образ жизни.

Дева

Представителей Знака Дева полная Луна заставит испытать острый упадок сил, что может спровоцировать апатию или энергетическое истощение. Во избежание рисков, астрологи советуют отдохнуть и отложить на время энергозатратные дела — например, перенести их на следующую неделю.

Весы

Любая незначительная ссора 5 июня, в которую будут вовлечены Весы, может перерасти в серьезный конфликт. Астрологи советуют помнить о тактичности, доброжелательности и манерах. Вести конструктивный диалог будет намного проще, чем после разрешать множество образовавшихся проблем.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам немного поубавить свою настырность и придирчивость, чтобы хорошо провести Полнолуние, создав задел для плодотворного развития карьеры и личной жизни. Если же этого не сделать, следующий месяц придется провести, восстанавливая внутреннюю гармонию и свою репутацию.

Стрелец

Стрельцам стоит провести Полнолуние за приятными делами в компании любимых людей. Развитие будет благополучным почти в любой сфере, за исключением финансовых операций. Большую пользу принесет общение. Укрепляйте действующие связи, заводите новые: и те, и другие помогут продвинуться вперед.

Козерог

Полная Луна для Козерогов станет хорошим поводом пересмотреть своих возможности, приоритеты и желания. Ночное светило подарит подсказку, которая поможет понять, что именно нужно для счастья и как этого достичь.

Водолей

Полнолуние в Стрельце сулит Водолеям много новых событий и перемен, которые вполне могут оказаться роковыми. Поэтому астрологи советуют особенно внимательно относиться к своим словам, решениям и действиям. В этот день лучше четко следовать плану.

Рыбы

Рыбам звезды советуют провести пятницу как можно спокойнее и внимательно прислушиваться к тому, что подсказывает их интуиция. Не исключено, что в скором времени их жизнь кардинально изменится, и лучше подготовиться к этому заранее.