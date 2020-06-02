Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака

Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака

В начале лета нас ждет очередное Полнолуние. Оно принесет существенные перемены в жизнь разных Знаков Зодиака: именно это событие астрологи назвали переломным моментом июня.

Июньское Полнолуние — довольно необычный день, который пройдет под эгидой любознательного Стрельца. По мнению астрологов, 5 июня будет происходить много необъяснимых вещей, поэтому, чтобы день принес только положительные эмоции, важно использовать энергию полной Луны себе во благо и знать заранее, какие перемены принесет смена лунной энергетики.


Овен

Июньское Полнолуние для Овнов — шанс сделать важный шаг в личной жизни. Речь идет не только о начале новых отношений, но и о разрыве старых привязанностей. Важно не забывать о своих интересах, иначе это сохнет спровоцировать неприятные и многочисленные проблемы.

Телец

Полнолуние 5 июня — очень важный день для Тельцов. Именно в этот день в их жизни может произойти судьбоносное событие или они могут принять решение, которое радикально изменит их дальнейшую судьбу. Астрологи подсказывают: действуйте смело.


Близнецы

Близнецам удастся извлечь максимум пользы из Полнолуния в Стрельце. Везение будет сопутствовать им в любых начинаниях и повседневных делах, а обостренная интуиция — подсказывать, за какие дела можно браться, а какие лучше отложить.

Рак

Раков ждет Полнолуние, которое окажется удачным в плане налаживания внутренней гармонии и личной жизни. Представители этого Знака могут рассчитывать на счастливый поворот судьбы, который поможет уладить прежние разногласия и окончательно найти путь к своему благополучию.

Лев

Стрелец укрепит энергетику огненных Львов, что означает удачу в делах, работе и личной жизни. Правда, эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают о рисках, связанных с обострением стрессовых ситуаций. Стоит поберечь себя, а еще лучше начать с 5 июня вести здоровый образ жизни.


Дева

Представителей Знака Дева полная Луна заставит испытать острый упадок сил, что может спровоцировать апатию или энергетическое истощение. Во избежание рисков, астрологи советуют отдохнуть и отложить на время энергозатратные дела — например, перенести их на следующую неделю.

Весы

Любая незначительная ссора 5 июня, в которую будут вовлечены Весы, может перерасти в серьезный конфликт. Астрологи советуют помнить о тактичности, доброжелательности и манерах. Вести конструктивный диалог будет намного проще, чем после разрешать множество образовавшихся проблем.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам немного поубавить свою настырность и придирчивость, чтобы хорошо провести Полнолуние, создав задел для плодотворного развития карьеры и личной жизни. Если же этого не сделать, следующий месяц придется провести, восстанавливая внутреннюю гармонию и свою репутацию.

Стрелец

Стрельцам стоит провести Полнолуние за приятными делами в компании любимых людей. Развитие будет благополучным почти в любой сфере, за исключением финансовых операций. Большую пользу принесет общение. Укрепляйте действующие связи, заводите новые: и те, и другие помогут продвинуться вперед.


Козерог

Полная Луна для Козерогов станет хорошим поводом пересмотреть своих возможности, приоритеты и желания. Ночное светило подарит подсказку, которая поможет понять, что именно нужно для счастья и как этого достичь.

Водолей

Полнолуние в Стрельце сулит Водолеям много новых событий и перемен, которые вполне могут оказаться роковыми. Поэтому астрологи советуют особенно внимательно относиться к своим словам, решениям и действиям. В этот день лучше четко следовать плану.

Рыбы

Рыбам звезды советуют провести пятницу как можно спокойнее и внимательно прислушиваться к тому, что подсказывает их интуиция. Не исключено, что в скором времени их жизнь кардинально изменится, и лучше подготовиться к этому заранее.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака
Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в G7
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой уборщика
Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой
Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян
Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

Полнолуние 5 октября 2017 года: советы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Полнолуние в Тельце 4 ноября 2017 года: советы и прогнозы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Полнолуние 2 января 2018 года: советы и прогнозы астрологов на день для всех знаков Зодиака
Полнолуние в Близнецах 3 декабря 2017 года: рекомендации астролога на этот день для всех знаков Зодиака