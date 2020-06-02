После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста

Лидия Мартынова

Полиция Воркуты ведет розыск злоумышленников, которые сожгли машину гендиректора телеканала «Гало» Геннадия Князева. Князев припарковал свою Renault Duster возле офиса телеканала на улице Ленинградской и зашел в помещение. Преступники забаррикадировали вход в офис, подожгли машину и скрылись. Пожарных вызвали случайные прохожие. Когда Князеву удалось выбраться из офиса, автомобиль сгорел дотла, также были безнадежно испорчены покрышки.

«Гало» входит в структуру телеканала «ТНТ-Воркута». На телеканале «Гало» корреспонденту ИА Newstes сообщили, что Князев специализируется по актуальным социально-экономическим проблемам Воркуты. Ранее съемочная группа «Гало» под руководством Князева выявляла махинации в городском ЖКХ. В окрестностях Воркуты есть вымирающие шахтерские поселки, где в одном многоквартирном доме проживают максимум одна-две семьи. В течение долгого времени эти дома не расселялись, при этом из бюджета города на обеспечение этих практически пустых и подлежащих демонтажу домов выделялись суммы из городского бюджета, до потребителей не доходившие. Телеканал также освещает такую исторически коррупциогенную тему как переселение воркутинцев из вымирающих поселков в городскую черту и в среднюю полосу. Немало эфирного времени уделяется культурной жизни и спорту в одном из самых вымирающих городов России. Официально «Гало» работает как беспристрастный наблюдатель, в оппозиции к российской власти не находится, не участвует в политической борьбе в городе. По освещению проблем города телеканал сотрудничает с властями Воркуты.

Накануне «Гало» выпустило телесюжет о крайне тяжелом положении медиков из воркутинской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), где лечатся пациенты с подозрением на коронавирус. Медики пожаловались Князеву на то, что не получают обещанных государством надбавок за работу с больными Covid-19 и не обеспечены должным образом средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Связан ли этот телесюжет с поджогом машины Князева, выясняет следствие.





Телесюжет Геннадия Князева о ситуации в воркутинской БСМП.

Местные телеграм-каналы сообщают, что на фоне пандемии коронавируса в Воркуте обострилась политические страсти. Главврач городской БСМП Рустам Абзалов ранее собирался выставлять свою кандидатуру на праймериз «Единой России». По должности Абзалов должен заведовать городским обсерватором, который с начала апреля создают в заброшенном с начала 1990-х годов шахтерском профилактории «Заполярье». Финансирует реставрацию объединение «Воркутауголь» (входит в холдинг «Северсталь»), строительные работы проводят частные подрядчики. При этом оппозиционные телеграм-каналы Воркуты сообщают: при строительстве обсерватора допускаются серьезные нарушения по сметам и другим финансовым документам. Из-за этого обещанная в скором времени сдача обсерватора затягивается. Пациентов с подозрением на коронавирус кладут в БСМП, а приезжающих из других регионов размещают группами в обычных городских квартирах. На фоне пандемии коронавируса в БСМП намечается организационная реформа. К больнице хотят присоединить дополнительные медучреждения, в финансово-экономический и административный отдел добавить дополнительные должности.

Медики воркутинской БСМП, вдохновленные примером коллег из других регионов, в конце мая пожаловались врио главы Коми Владимиру Уйбе. Сегодня 1 июня ситуацию в БСМП проверял лично глава Минздрава Республики Коми Борис Александров, срочно прибывший из столицы региона Сыктывкара. Как пишут в соцсетях воркутинские медики, главврач Абзалов беседовал с министром один на один и за закрытыми дверями, персонал больницы к министру не пустили.

По данным Росстата, Воркута — самый быстровымирающий город России и город — лидер в Республике Коми по сокращению численности населения. Перспективы социально-экономического возрождения экспертами и горожанами оцениваются как крайне низкие или нулевые. В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в городе выросла безработица, мэр Воркуты Игорь Гурьев накануне предложил значительно сократить население города. По планам мэра, примерно 30 000 воркутинцев вывезут на ПМЖ в другие населенные пункты Коми или за пределы республики.

Артур Приймак

Все публикации автора