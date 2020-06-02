Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиянМихаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.

В документе говорится о том, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости». «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — отмечается в проекте плана.

Для роста реальных доходов населения, а также восстановления занятости и спроса в проекте плана указаны как уже запущенные меры поддержки, так и новые инициативы. Например, реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. Новая мера поддержки потребует дополнительно почти 52 миллиарда рублей.

С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Данная мера призвана бороться «с теневой оплатой труда», а также направлена на защиту интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время.

Также в проекте сообщатся об установлении с июля этого года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

В плане содержатся в том числе меры по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, кроме уже объявленных мер по списанию налогов. Также правительство включило пункты о поддержке жилищного строительства, туристической отрасли.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ранее в Минэкономразвития указывали, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Однако, по данным газеты «Ведомости», это обойдется стране в 8 триллионов рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака
Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в G7
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой уборщика
Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой
Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян
Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

В России подготовились к спасению экономики
ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты