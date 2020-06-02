Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Вадим Карасев

Михаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.

В документе говорится о том, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости». «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — отмечается в проекте плана.

Для роста реальных доходов населения, а также восстановления занятости и спроса в проекте плана указаны как уже запущенные меры поддержки, так и новые инициативы. Например, реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. Новая мера поддержки потребует дополнительно почти 52 миллиарда рублей.

С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Данная мера призвана бороться «с теневой оплатой труда», а также направлена на защиту интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время.

Также в проекте сообщатся об установлении с июля этого года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

В плане содержатся в том числе меры по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, кроме уже объявленных мер по списанию налогов. Также правительство включило пункты о поддержке жилищного строительства, туристической отрасли.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ранее в Минэкономразвития указывали, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Однако, по данным газеты «Ведомости», это обойдется стране в 8 триллионов рублей.