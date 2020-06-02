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Предсказана судьба курса рубля

Предсказана судьба курса рубляФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК эксперты предсказали дальнейшую судьбу курса рубля. По их мнению, российскую национальную валюту ожидает скорое падение курса рубля после недолгого укрепления на фоне сразу нескольких факторов. К концу года доллар с высокой степенью вероятности восстановится до отметки выше 70 рублей.

Среди причин роста курса рубля аналитики назвали ожидание предстоящей встречи ОПЕК+, на которой ожидается продление срока действия соглашения о сокращении добычи (вплоть до конца года), резкое прекращение поездок за рубеж (в связи с чем россияне перестали покупать иностранную валюту) и спрос на рубль со стороны тех игроков, которые сочли его ослабление временным и решили воспользоваться им в спекулятивных целях.

Также свою роль сыграло сокращение импорта — в связи с меньшими потребностями российских компаний из-за коронавирусных ограничений. При этом экспорт пострадал меньше, и заработанная экспортерами валюта продолжала продаваться за рубли. Наконец, поддержку рублю оказали интервенции со стороны центробанка, в рамках которых он продавал валюту из золотовалютных резервов. Объем операций увеличился за счет того, что ЦБ как агент Минфина продавал валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования сделки по покупке правительством контрольного пакета Сбербанка.

Все это, по мнению экономистов, позволяет ожидать, что в ближайшее время курс рубля продолжит расти, однако такая тенденция не будет долгосрочной. Восстановление российской экономики и отмена ограничительных мер будет сопровождаться ростом импорта. Спрос, в том числе и отложенный, на непродовольственные товары компенсирует спад импорта услуг (в основном выездного туризма).

Экономисты прогнозируют укрепление доллара по итогам года. Их оценки варьируются от 67 до 85 рублей за доллар. По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ЦБ будет осуществлять собственные операции на открытом рынке исходя из курсового ориентира в 70-75 рублей за доллар в перспективе нескольких лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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