Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Сегодня, 02:07 Алексей Вольцев
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили коронавирус – тест политика на COVID-19 положительный. О своем диагнозе Пашинян сообщил во время трансляции, которую вел на странице в Facebook.
"К сожалению, наш тест положительный", - написал он. По словам премьера, вместе с ним коронавирусом заболела вся его семья.
У Пашиняна и его родных заболевание протекает в легкой форме, температуры и других симптомов COVID-19 нет. Премьер самоизолировался вместе с семьей и планирует продолжать работу из дома.
Напомним, 27 мая Пашинян заявил о том, что Армения столкнулась со второй волной коронавируса. Премьер анонсировал усиление противоэпидемических ограничений.
По материалам: gogetnews.info