Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом

Алексей Вольцев

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили коронавирус – тест политика на COVID-19 положительный. О своем диагнозе Пашинян сообщил во время трансляции, которую вел на странице в Facebook."К сожалению, наш тест положительный", - написал он. По словам премьера, вместе с ним коронавирусом заболела вся его семья.У Пашиняна и его родных заболевание протекает в легкой форме, температуры и других симптомов COVID-19 нет. Премьер самоизолировался вместе с семьей и планирует продолжать работу из дома.Напомним, 27 мая Пашинян заявил о том, что Армения столкнулась со второй волной коронавируса. Премьер анонсировал усиление противоэпидемических ограничений.