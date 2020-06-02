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Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили коронавирус – тест политика на COVID-19 положительный. О своем диагнозе Пашинян сообщил во время трансляции, которую вел на странице в Facebook.

"К сожалению, наш тест положительный", - написал он. По словам премьера, вместе с ним коронавирусом заболела вся его семья.
У Пашиняна и его родных заболевание протекает в легкой форме, температуры и других симптомов COVID-19 нет. Премьер самоизолировался вместе с семьей и планирует продолжать работу из дома.

Напомним, 27 мая Пашинян заявил о том, что Армения столкнулась со второй волной коронавируса. Премьер анонсировал усиление противоэпидемических ограничений.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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