Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы

Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы

Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы
С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - сказано в сообщении.
Так, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";

КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

В пресс-центре также отметили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.Источник: https://censor.net.ua/n3199156
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма
Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма
Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и НКО
Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и
Для жителей Подмосковья откроют храмы, салоны красоты и бани
Для жителей Подмосковья откроют храмы, салоны красоты и бани
Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы
Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Будет лидером? Рубль борется за свои позиции
Будет лидером? Рубль борется за свои позиции
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
G7, COVID и нефть: о чем Путин и Трамп поговорили по телефону
G7, COVID и нефть: о чем Путин и Трамп поговорили по телефону
Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга
Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга
Астрономы открыли гигантские магнитные пятна на горячих звездах
Астрономы открыли гигантские магнитные пятна на горячих звездах
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
В России задумали удвоить производство золота
В России задумали удвоить производство золота

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Еще по теме

Ситуация на КПВВ: Небольшая очередь на «Гнутово»
Ситуация на КПВВ: На «Майорске» большая очередь
Ситуация на КПВВ: Самая большая очередь на «Марьинке»
Ситуация на КПВВ: Лучше ехать через «Гнутово»