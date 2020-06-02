Пункты пропуска в районе проведения ООС переходят на летний график работы

Влада Некрасова

С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook."С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - сказано в сообщении.Так, на летний режим работы будут переведены:КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".В пресс-центре также отметили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.Источник: https://censor.net.ua/n3199156