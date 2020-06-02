«Работы будет много»: Какие дела предстоят дачникам в саду?

Лидия Мартынова

Наступил май месяц, а значит пришло время наводить порядок в нашем саду и подготавливать его в высадке красивых цветов. Любой садовод знает, как важно все подготовить сад перед посадкой растений. Это требует много времени и труда поэтому нужно четко знать с чего начать, чтобы цветы росли красивыми и радовали нас каждый день своим ароматом, а фрукты и ягоды своим изумительным вкусом.

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Порядок

Прежде чем подготавливать почву нужно убрать весь мусор и прошлогодние листья. Затем составить картинку, где какие цветы вы посадите в этот раз, это должно быть гармонично и красива, поэтому хорошо подумайте над дизайном. Приготовьте все необходимые инструменты для посадки. Если в вашем саду есть яблоня, слива или груша, то нужно обрезать засохшие ветки и обрызгать деревья от вредителей.

Газон

Для тех, у кого в саду имеется газон проверти его состояния. Убираем старую траву и мусор и просеиваем появившиеся проплешины. Чтобы газон был красивый и густой ему требуется подкормка.





Подкормка

Все растения овощи, цветы и деревья нуждаются в подкормке. Прежде чем подкармливать растения избавьтесь от сухих листьев и веток. Виноград нужно подвязать, это также касается и роз.

Прополка и рыхление

Все растения нуждаются в рыхлении для насыщения корней кислородом ведь именно кислород помогает росту растений. Рыхление помогает нарушить верхний слой почвы, что позволяет растениям быстрее всходить. Помимо рыхления все растения необходимо пропалывать, то есть убирать лишние сорняки. Прополку можно сделать с первую подкормку растений.

Обработка

В начале мая проведите обработку деревьев и кустарники от тли. Использовать можно как народные методы, так и средства, продающиеся в семенных магазинах. Если пропустить обработку, то можно столкнуться с большим количеством вредителей и тогда придется опрыскивать кустарники и деревья более сильными веществами, которые пагубно влияют на фрукты и ягоды. Отдельно внимание уделите клубнике. Обычно клубнику уничтожает долгоносик. Чтобы не допустить его нападкам обработайте клубнику чесночным настоем. В равных пропорциях замочить мелко нарезанный чеснок в воде и оставить на неделю. Далее на десять литров воды достаточно пятьдесят миллилитров настойки и получившейся смесью обработать кусты клубники.

Сад и огород — это большой труд и много работы на весь теплый период. Правильный уход и качественная подготовка поможет вам вырастить красивые цветы, вкусные ягоды и полезные фрукты.