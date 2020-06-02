Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Работы будет много»: Какие дела предстоят дачникам в саду?

«Работы будет много»: Какие дела предстоят дачникам в саду?

Наступил май месяц, а значит пришло время наводить порядок в нашем саду и подготавливать его в высадке красивых цветов. Любой садовод знает, как важно все подготовить сад перед посадкой растений. Это требует много времени и труда поэтому нужно четко знать с чего начать, чтобы цветы росли красивыми и радовали нас каждый день своим ароматом, а фрукты и ягоды своим изумительным вкусом.  

Содержание


1 Порядок
2 Газон
3 Подкормка
4 Прополка и рыхление
5 Обработка

Порядок

Прежде чем подготавливать почву нужно убрать весь мусор и прошлогодние листья. Затем составить картинку, где какие цветы вы посадите в этот раз, это должно быть гармонично и красива, поэтому хорошо подумайте над дизайном. Приготовьте все необходимые инструменты для посадки. Если в вашем саду есть яблоня, слива или груша, то нужно обрезать засохшие ветки и обрызгать деревья от вредителей. 

Газон

Для тех, у кого в саду имеется газон проверти его состояния. Убираем старую траву и мусор и просеиваем появившиеся проплешины. Чтобы газон был красивый и густой ему требуется подкормка.


Подкормка

Все растения овощи, цветы и деревья нуждаются в подкормке. Прежде чем подкармливать растения избавьтесь от сухих листьев и веток. Виноград нужно подвязать, это также касается и роз.

Прополка и рыхление

Все растения нуждаются в рыхлении для насыщения корней кислородом ведь именно кислород помогает росту растений. Рыхление помогает нарушить верхний слой почвы, что позволяет растениям быстрее всходить. Помимо рыхления все растения необходимо пропалывать, то есть убирать лишние сорняки. Прополку можно сделать с первую подкормку растений.

Обработка

В начале мая проведите обработку деревьев и кустарники от тли. Использовать можно как народные методы, так и средства, продающиеся в семенных магазинах. Если пропустить обработку, то можно столкнуться с большим количеством вредителей и тогда придется опрыскивать кустарники и деревья более сильными веществами, которые пагубно влияют на фрукты и ягоды. Отдельно внимание уделите клубнике. Обычно клубнику уничтожает долгоносик. Чтобы не допустить его нападкам обработайте клубнику чесночным настоем. В равных пропорциях замочить мелко нарезанный чеснок в воде и оставить на неделю. Далее на десять литров воды достаточно пятьдесят миллилитров настойки и получившейся смесью обработать кусты клубники.

Сад и огород — это большой труд и много работы на весь теплый период. Правильный уход и качественная подготовка поможет вам вырастить красивые цветы, вкусные ягоды и полезные фрукты.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

В Татарстане откроют губернаторский лагерь по стандартам «Артека»
В Татарстане откроют губернаторский лагерь по стандартам «Артека»
В Орловской области появятся три мобильных детских технопарка «Кванториум»
В Орловской области появятся три мобильных детских технопарка
Студенты старших курсов смогут преподавать в школах
Студенты старших курсов смогут преподавать в школах
Как пережить ужасный день: привлекаем позитивную энергию силой мысли
Как пережить ужасный день: привлекаем позитивную энергию силой мысли
Блогерше и ее ребенку пригрозили убийством за необычную прическу
Блогерше и ее ребенку пригрозили убийством за необычную прическу
Шойгу: В параде Победы на Красной площади будут участвовать 14 тыс. человек
Шойгу: В параде Победы на Красной площади будут участвовать 14 тыс.
"Запасная" кровь, личный врач и свой алкоголь: как путешествуют члены королевской семьи
"Запасная" кровь, личный врач и свой алкоголь: как путешествуют члены
Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают HD-изображение
Около 70% аудитории кабельного и спутникового ТВ получают
Виктор Дробыш поведал о пробившихся через постель российских артистах
Виктор Дробыш поведал о пробившихся через постель российских артистах
Подгоревший две тысячи лет назад хлеб был выброшен в мусор, но теперь найден археологами
Подгоревший две тысячи лет назад хлеб был выброшен в мусор, но теперь
Для голосования по Конституции понадобится паспорт, заявила Памфилова
Для голосования по Конституции понадобится паспорт, заявила Памфилова
ФСВТС: Россия готова обсуждать участие Турции в производстве ЗРК С-400
ФСВТС: Россия готова обсуждать участие Турции в производстве ЗРК С-400

Топ на сегодня

Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США
Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Еще по теме

«Сезонные работы»: 16 дел, которые нужно сделать в мае в саду и огороде
Лунный посевной календарь на май 2019 года
Пять самых неприхотливых комнатных растений
Лунный календарь комнатных растений на апрель 2020 года