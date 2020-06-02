Ранний брак, съемки в Голливуде, жизнь с Цыгановым и другие интересные факты из жизни Юлии Снигирь

Вадим Карасев

Сегодня одна из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлия Снигирь празднует свой день рождения — звезде исполняется 37 лет. По этому случаю NEWSTES.RU решил устроить экскурсию по самым значимым вехам из жизни актрисы. О работе Юлии Снигирь школьной учительницей, ее раннем браке, головокружительном начале карьеры, работе в Голливуде, жизни с Евгением Цыгановым и многом другом читайте в нашем новом материале.

Работа учителем, расклейщицей объявлений и модельюЮлия Сирискина (Сирискина — девичья фамилия Снигирь. — Прим. ред.) родилась в провинциальном городке Донской Тульской области в семье телефонистки и тренера по шахматам. С самого детства на Юлю возлагались большие надежды и ответственность: будущая звезда приглядывала за младшим братом Александром (он в итоге также стал актером), хорошо училась в школе, живо интересовалась иностранными языками и всеми силами старалась осуществить мечту отца — стать чемпионкой по шахматам.





Юлия Снигирь в детствеМама была телефонисткой на АТС в Донском, папа — тренером по шахматам. Все детство он со мной занимался и мечтал вырастить из меня вторую Юдит Полгар — чемпионку по шахматам. Но вот не вышло... Так что мы с братом единственные представители актерской профессии в нашей семье, — вспоминала свое детство Снигирь в беседе с изданием "7 дней".Несмотря на аналитический склад ума и спортивные успехи, с шахматами свою жизнь Юлия так и не связала — до 15 лет она занималась шахматами профессионально, а потом взбунтовалась и бросила.





Юлия Снигирь с мамойСразу после окончания школы с серебряной медалью девушка отправилась покорять Москву. Становиться актрисой тогда в ее планы даже не входило. Сначала она поступила на инженерный факультет в РУДН, но учиться в итоге там не стала. Следом Юлия попыталась поступить на английское отделение факультета иностранных языков Московского педагогического государственного университета, но не смогла добрать один балл.

Тогда один из преподавателей вуза предложил Снигирь остаться в университете еще на год в качестве секретаря факультета и за это время как следует подготовиться к поступлению. Юля этот шанс упускать не стала, потому как возвращаться на родину она точно не планировала.





Юлия Снигирь в детствеДля меня было принципиальным не сбежать из провинции, а получить хорошее образование. Мне очень хотелось учиться, и казалось, что все достойные вузы имеются исключительно в столице, да и выбора здесь больше. А дома меня страшно раздражало, что весь сценарий жизни там уже был прописан. Причем даже в деталях. Я точно знала, что если останусь, то обязательно выйду замуж за пьющего мужчину, рожу ребенка и буду с коляской сидеть во дворе, а выйдя из декрета, работать в магазине кассиршей, — рассказывала Снигирь о своем переезде в Москву.Работу в университете Юлия совмещала с преподаванием английского языка в детском саду и расклейкой объявлений — все это помогало будущей звезде выжить в столице. Через год у Снигирь получилось поступить со второй попытки. Во время учебы в вузе Юлия не только изучала английский язык как основной, но и немецкий в качестве дополнительного. После окончания педагогического вуза Снигирь немного поработала в школе учителем английского языка, однако довольно быстро поняла, что эта профессия — далеко не предел ее мечтаний.





Юлия СнигирьМеня всегда бросало из крайности в крайность. Одно время я хотела быть юристом, потом — математиком. Поступила на факультет иностранных языков педагогического университета. Но я не собиралась работать учителем, просто хотела заниматься языком, — вспоминала Юлия о своей юности.

Тогда Снигирь решила попробовать себя в качестве модели и обратилась в рекламное агентство Point, где сразу же отметили ее фотогеничность и классическую красоту. Там же Снигирь заметила ассистентка кинорежиссера и продюсера Валерия Тодоровского, которая пригласила ее попробовать свои силы на кастинге картины "Стиляги". Роль в фильме Юлия так и не получила, однако прислушалась к советам киношников и задалась новой целью — поступить в театральный вуз.Тодоровский сказал, что мне срочно надо бросать модельное дело и идти учиться в театральный. Мне кажется, им страшно было брать меня, потому что я тогда была не просто зеленая, а была дебютанткой. Когда делала самые первые шаги, меня не воспринимали всерьез. Актерского образования тогда не было, — рассказывала Снигирь в беседе с журналистами.Девушке удалось поступить в Театральное училище имени Щукина на курс Родиона Овчинникова. Однако через два года Снигирь пришлось оставить учебу — к тому моменту Юлия уже начала активно сниматься, а преподавателей не устраивали ее постоянные прогулы.





Дебют в кино и съемки в клипе "Зверей"В 2006 году Юлия Снигирь успешно прошла пробы на роль Анжелы в картине Сергея Боброва "Последний забой". Коллегами начинающей актрисы по площадке стали Сергей Гармаш, Нина Усатова, Артур Смольянинов и многие другие. Первый актерский опыт оказался удачным, и скоро на Юлию буквально посыпались другие предложения. В этом же году Снигирь снялась в клипе группы "Звери" на песню "До скорой встречи". Многим Юлия как раз запомнилась этой небольшой, но очень яркой ролью девушки Маши в пятиминутном музыкальном видео.





"— Это "Феррари"? — Нет, это "Бентли". — Никогда не слышала!" — этот диалог Ромы Зверя и Юлии Снигирь как раз пошел в народ после выхода клипа.

Кстати, с тех пор в клипах Юлия Снигирь снималась довольно часто — она также появилась в музыкальных видео группы "Чай вдвоем" и двух роликах Валерия Меладзе.









В 2007 году, после дебютного появления Снигирь в кино, она также сыграла в детективной ленте "Вакцина", а потом была приглашена в нашумевшую ленту Андрея Кончаловского "Глянец" о наивной провинциалке, которая мечтает покорить Москву и стать супермоделью. Юлия в этом проекте сыграла яркую эпизодическую роль.

Как раз на съемках "Глянца" Снигирь познакомилась с Федором Бондарчуком, который сыграл поворотную роль в ее карьере. Он пригласил Юлию сыграть Раду Гаал в его картине "Обитаемый остров", снятой по фантастической повести братьев Стругацких. Вместе с Василием Степановым, Петром Федоровым, Алексеем Серебряковым, Гошей Куценко, Анной Михалковой и другими Снигирь появилась в двух частях фильма, после выхода которых на экраны стала по-настоящему популярной.

Юлия Снигирь в фильме "Обитаемый остров"





Юлия Снигирь и Федор Бондарчук

С того момента у Юлии Снигирь уже не было возможности выйти на улицу и остаться при этом неузнанной. При этом сам Федор Бондарчук после окончания съемок отметил, что у начинающей актрисы очень большой потенциал, а также предрек, что вскоре она станет настоящей звездой российского кинематографа. К слову, вместе с приходом славы у Снигирь появилась серьезная проблема: после оглушительного успеха "Обитаемого острова" она боялась так и остаться актрисой одной роли:Несколько лет после "Обитаемого острова" я пыталась доказать, что представляю собой что-то как актриса. Копалась в профессии, работала над собой и, для того чтобы набраться опыта, с жадностью принимала все предложения.





Василий Степанов и Юлия Снигирь в фильме "Обитаемый остров"

Кстати, многие поклонники думают, что после "Обитаемого острова" Юлия начала истязать себя диетами, из-за чего лишилась своих пухлых щечек и аппетитных форм. Недавно же актриса призналась в своем инстаграме, что никогда не была склонна к полноте, однако именно перед началом съемок в "Обитаемом острове" у нее произошла перестройка организма, из-за которой она поправилась на 12 килограммов:На пробы "Обитаемого острова" я пришла в своей обычной форме. Когда меня утвердили, я как раз только поступила в Щукинское училище. По вечерам решила ходить в спортзал — хотелось стать сильнее. И что-то пошло не так. Физическая нагрузка была большая. После тренировок сильно хотелось есть. Я пила белковые коктейли на молоке (которое мне нельзя, как выяснилось много позже). И ела булочки в училище (они там очень вкусные). Училась много, ела много, спала мало. К началу съемок я была +12 килограммов. Режиссер удивился, конечно. Так что впервые на больших экранах страны я предстала в необычном для себя виде.

После "Обитаемого острова" Юлия Снигирь продолжала искать себя и на протяжении нескольких лет в основном снималась в сериалах. В числе успешных ТВ-шоу с участием Снигирь можно выделить военный сериал "Небо в огне" и картину "Доктор Тырса". Параллельно Юлия также пробовала себя в качестве телеведущей — в 2009 году она вела программу "Теория относительности" на СТС, а в 2010-м стала ведущей на канале "Петербург — Пятый канал".





По-настоящему удивить зрителей Юлии Снигирь удалось в комедийной драме Авдотьи Смирновой "Кококо", которая вышла на экраны в 2012 году. Там актриса появилась в непривычном для себя образе простушки, в очках и старомодной одежде.

Юлия Снигирь в фильме "Кококо"





Юлия Снигирь в сериале "Небо в огне"

Однако новый прорыв в карьере Юлии Снигирь после "Обитаемого острова" случился только в 2015 году. Тогда актриса предстала на экранах в образе культовых исторических персонажей: в 2015-м вышел сериал "Великая", где Снигирь перевоплотилась в императрицу Екатерину II, а еще через 2 года примерила на себя образ русской помещицы Дарьи Салтыковой, известной своей жестокостью к крепостным, — это произошло в сериале "Кровавая барыня".В том же 2017-м на экраны вышло еще две ярких работы Юлии Снигирь — киноальманах Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых" и сериал "Крымская сакура", в котором прототипом героини Снигирь стала прокурор и депутат Госдумы Наталья Поклонская.





Юлия Снигирь в сериале "Великая"





Юлия Снигирь в сериале "Кровавая барыня"

Голливудский уровень: от Депардье до УиллисаЮлия Снигирь — одна из немногих российских актрис, которая смогла заявить о себе и на Западе. В 2011 году актриса приняла участие в съемках своего первого зарубежного проекта. Это был сериал "Распутин", где ее коллегами по съемкам выступили истинный любитель и ценитель русской культуры Жерар Депардье, Фанни Ардан, Владимир Машков, Ксения Раппопорт, Константин Хабенский, Данила Козловский и многие другие. В 2013-м, кстати, сериал "Распутин" превратился в полнометражную картину с теми же актерами в главных ролях.





Юлия Снигирь и Жерар Депардье в фильме "Распутин"Как раз в тот период Юлия Снигирь все еще находилась в отчаянных поисках себя и решила попробовать себя в Голливуде. В Лос-Анджелесе актриса прошла кастинг на роль русской злодейки по имени Ирина в последней части культового боевика 1990-х "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть", где ее партнером по съемкам стал Брюс Уиллис.

В своих интервью Юлия вспоминает, что пришла на кастинг практически без макияжа и с тугим пучком на голове. Однако кастинг-менеджеры картины, по всей видимости, еще до начала проб Снигирь успели впечатлиться ее съемками в мужских журналах и понимали, что при необходимости в кадре она запросто сможет перевоплотиться из скромницы в секс-бомбу.





Брюс Уиллис харизматичный, обаятельный. От его мимики, ямочек на щеках просто таешь. Но мы не друзья. В перерывах между съемками он держался особняком, с дамами вел себя максимально корректно, — позже вспоминала Снигирь о работе с одним из самых горячих мужчин Голливуда.





Брюс Уиллис и Юлия СнигирьВ "Крепком орешке" Юлия захотела сломить устоявшиеся стереотипы относительно того, как русские обычно изображаются в американских фильмах. Снигирь постаралась воплотить на экране не просто злодейку, лишенную всяческой мотивации. Она наделила свою героиню характером и интеллектом:Я постаралась сделать свою Ирину умной, не соответствующей стереотипам. И мне было не обидно играть отрицательного персонажа. Например, в "Координатах "Скайфолл" персонаж Хавьера Бардема такой отрицательный, что порой ему симпатизируешь сильнее, чем положительным героям.





Юлия Снигирь в фильме "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

После первого голливудского опыта у Снигирь даже появился личный агент, поэтому актрису довольно быстро утвердили на роль в очередном зарубежном проекте. В том же 2013-м на экраны вышел драматический триллер "Отмороженные", в котором Юлии Снигирь удалось поработать с Диланом Макдермоттом, Питером Фачинелли и другими звездами Голливуда.





Юлия Снигирь и Дилан Макдермотт в фильме "Отмороженные"К слову, зацикливаться на амплуа "сексуальных русских подружек" Юлии Снигирь совсем не хотелось, к тому же в Америке она очень быстро заскучала по родине. Сыграв в двух голливудских картинах, Снигирь вернулась в Россию, где у нее было гораздо больше шансов реализоваться и показать все грани своего таланта.





Брак в 17 лет и роман с КозловскимСвою первую любовь Юлия Снигирь встретила еще в студенческие годы. Избранником будущей актрисы стал ее сокурсник по педагогическому институту Алексей Снигирь. Со своим будущим мужем Юлия познакомилась на одном из университетских капустников и сразу же влюбилась. Кстати, после окончания вуза Алексей, как и Юлия, не захотел работать по профессии и волею судеб стал кинопродюсером (на его счету пока только одна картина под названием "Ну и Новый год!"), — виной всему творческая атмосфера, которая царила на курсе в их альма-матер.





Алексей Снигирь

Роман Юлии и Алексея развивался стремительно: в начале нулевых они поженились (собственно, от первого мужа актрисе и досталась звучная фамилия Снигирь), начали жить у родителей Алексея, а потом переехали в собственное подаренное им на свадьбу жилье. Через какое-то время брак дал трещину: родителей Алексея не устраивало, что невестка занимается поисками себя, ходит по модельным кастингам и совсем не заботится о супруге.

Алексей Снигирь

Отношения в семье Юлии и Алексея еще больше накалились после того, как она захотела перевести в их московскую квартиру своих родителей из Донского. Тогда свекры будущей звезды категорически выступили против. Взаимные претензии, постоянные ссоры и недопонимания привели пару к разводу — в общей сложности их отношения длились около восьми лет.

Юлия Снигирь

Где-то через год после развода Юлия Снигирь встретила свою новую любовь. На съемках "Обитаемого острова" актриса закрутила роман с оператором Максимом Осадчим, который был старше нее на 18 лет. Новые отношения пришли в жизнь Снигирь страстным вихрем: в кулуарах поговаривали, что она по-настоящему очарована кинооператором и по уши в него влюблена.





Максим Осадчий и Юлия СнигирьВскоре влюбленные съехались и перестали скрывать свои отношения на публике, то и дело появляясь на светских мероприятиях, крепко держась за руки. В прессе свои отношения Юлия и Алексей никак не комментировали. К слову, однажды Снигирь все же высказалась по теме — в беседе с журналистами она призналась, что всегда предпочитала мужчин постарше:Я немного не понимаю женщин, которые могут встречаться с мужчиной младше их. У меня всегда были только взрослые поклонники, причем намного старше. Считаю, что мужчина до 35 лет — ребенок. Мне трудно воспринимать своих ровесников всерьез.

В светских кругах поговаривали, что именно Максим Осадчий, который в свое время снимал музыкальные клипы для Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, а также тесно сотрудничал и дружил с Федором Бондарчуком, сыграл определяющую роль в карьере Снигирь. По слухам, именно с подачи известного оператора на Юлю обратили внимание прославленные мэтры российского кинематографа.





Однако создать семью у Юлии Снигирь и Максима Осадчего так и не вышло. За экс-супругом Елены Кориковой в киношных кругах и так давно ходила слава заядлого холостяка, и звать Снигирь замуж он также не спешил. Через два года после начала романа влюбленные приняли решение расстаться. Поговаривали, что свою роль в этом сыграла экс-солистка "Блестящих" Надя Ручка, — именно с ней Осадчий начал встречаться вскоре после расставания с Юлией. К слову, существование любовного треугольника между Снигирь, Осадчим и Ручкой официально так и не подтвердилось.

Вскоре после расставания с Максимом в прессе заговорили о новом романе Юлии. На этот раз избранником актрисы стал ее коллега Данила Козловский, который, вопреки ее главному правилу, был даже младше ее на два года. Ходили слухи, что Юля и Данила понравились друг другу еще в 2011 году на съемках "Распутина", однако вместе решили быть только в 2013-м.





Юлия Снигирь и Данила Козловский

Пара вместе появлялась на светских мероприятиях, а в прессе уже говорили о скорой свадьбе звезд. Однако одной из самых красивых супружеских пар российского кинематографа Снигирь и Козловский так и не стали. Актеры расстались спустя год после начала романа, после чего поползли слухи, что их отношения и вовсе были фикцией, — якобы их союз был просто пиаром. Как бы то ни было, после расставания Юлия и Данила остались хорошими друзьями.





Жизнь с Евгением ЦыгановымВ 2015 году в прессе заговорили о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Годом ранее они играли супругов в сериале "С чего начинается Родина" и заигрались настолько, что в скором времени их роман перерос в реальный. Не остановил влюбленных даже факт того, что на тот момент Евгений состоял в фактическом браке с Ириной Леоновой, матерью его шестерых детей, которая тогда уже была беременна седьмым малышом.





Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в сериале "С чего начинается Родина"

Свой роман при этом Снигирь и Цыганов не комментировали и всеми силами скрывались от папарацци. К слову, репортерам все же удалось выяснить, что сразу после окончания съемок сериала Евгений переехал к Юлии, а вскоре после этого она попала в объективы фотографов с заметно округлившимся животом.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Грянул большой скандал: общественность осуждала Цыганова за то, что он ушел к Снигирь от беременной жены и бросил их шестерых детей. Этот шквал хейта пара переносила стойко, Евгений лишь уточнил, что по-прежнему продолжает помогать своим детям. Комментариев не давала и бывшая супруга Цыганова, Ирина Леонова, — она воздержалась от слезливых интервью и походов на шоу к Андрею Малахову.

В 2016 году у Юлии Снигирь и Евгения Цыганова родился сын Федор, при этом всего за полгода до этого на свет появилась младшая дочь актера Вера, которую уже после расставания с ним родила Ирина Леонова. Сейчас, к слову, дети Евгения от первого брака отлично общаются с младшим братом и часто гостят дома у отца и его новой возлюбленной. Например, в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, они были вместе.





Юлия Снигирь и Евгений Цыганов с детьми от первого брака

Юлия и Евгений продолжают вести закрытый образ жизни, редко публикуют совместные снимки в инстаграме, не отвечают на вопросы о своей семье в интервью и далеко не каждый раз появляются на светских мероприятиях вместе, тем самым провоцируя слухи о своем расставании.

В 2019 году появились слухи, что Снигирь и Цыганов сыграли тайную свадьбу. На эти мысли внимательных поклонников натолкнуло кольцо Евгения на безымянном пальце, с которым он появился на программе "Кино в деталях" с Федором Бондарчуком. После этого на пару повалились вопросы от журналистов, которые пытались выяснить у влюбленных, действительно ли они узаконили свои отношения. Всем живо интересующимся этой темой Юлия Снигирь вскоре ответила в своем инстаграме:Товарищи любопытствующие. Вас родители в детстве не учили, что неприлично совать нос в чужие дела? Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают. Просто живут своей жизнью, вот и все. Товарищи переживающие, сердобольные, праведные. Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Все у всех более чем хорошо.





Кстати, не так давно Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые показали лицо своего четырехлетнего сына Федора и с тех пор достаточно активно публикуют в инстаграме его снимки. На самоизоляции актриса даже спрашивает совета у своих подписчиков, во что бы ей поиграть с малышом, а также активно делится своим опытом в этом вопросе.





Юлия Снигирь с сыном Федором









Работа с Джудом Лоу и Венецианский кинофестивальВ начале 2020-го состоялась премьера сериала "Новый Папа" — продолжения "Молодого Папы", снятого прославленным итальянским кинорежиссером Паоло Соррентино, с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях. В нескольких эпизодах задействована и Юлия Снигирь. В интервью Vogue актриса призналась, что попала в проект к режиссеру "Великой красоты" и "Молодости" по счастливой случайности.





Юлия Снигирь и Джуд Лоу в сериале "Новый Папа"

Юлии пришло письмо в директ инстаграма от создателей сериала, которое она сначала восприняла как шутку. Потом все как в тумане: успешные видеопробы и съемки в Италии, на которых ее постоянно преследовала мысль, что ее в любой момент могут вырезать на финальном монтаже, заменив более крупной звездой. Однако в итоге все страхи Снигирь не оправдались.Но на самом деле Соррентино на проекте царь и бог, и если он принял решение, то от него не отказывается. Возможно, он решил посмотреть русских актрис после своей поездки на фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге прошлой осенью, а может, он давно смотрел в сторону России — это мне неведомо. Соррентино вообще интересно все новое, и вот этот постоянный поиск, открытость — это, помимо таланта, залог его успеха, — рассказывала Юлия о работе со всемирно известным кинорежиссером.





Юлия Снигирь в сериале "Новый Папа"

В беседе с журналистами Снигирь рассказала, что, несмотря на авторитет Соррентино, на площадке они постоянно искали компромисс. Юлия не беспрекословно следовала указаниям режиссера, а пыталась разбавить яркую театральность сцен, выстроенную Паоло, сдержанностью и некой неправильностью, которая присуща ей. При этом каждый час, проведенный на площадке, Снигирь не переставала поражаться масштабностью сценария и работой своих коллег по площадке.Я играю женщину, чей ребенок с рождения, одинна­дцать лет, находится в коме. Раньше она была моделью, невероятно жизнерадостной и активной, а из-за болезни ребенка стала опустошенной, потеряла смысл жизни. Однажды она встречает Ленни Белардо, героя Джуда Лоу, и начинается не просто драматическая, а философская история. Когда я читала сценарий, думала: "Боже, как у них получается так писать?!". Это по-настоящему высокое искусство плюс огромная ответственность. И это мобилизует. Потому что вообще-то я страшно ленивый человек и ненавижу себя за это. Обожаю валяться в постели, читать, смотреть кино и завидую людям, которые говорят, что с удовольствием встают в пять утра, чтобы поехать на съемки, где всегда холодно и хочется есть. Но на этот раз меня подстегивала ответственность перед такой сложной темой, я боялась слащавости, искусственности. Кино не может быть абсолютно правдивым, но можно хотя бы дотронуться до правды, — рассказывала Снигирь о своей героине в "Новом Папе".





Премьера сериала состоялась на Венецианском кинофестивале — в этот день на больших экранах как раз показали один из эпизодов "Нового папы" с участием Снигирь. На итальянский смотр Юлия приехала вместе с возлюбленным Евгением Цыгановым, однако на красной дорожке фестиваля все же появилась без пары. В своем инстаграме после премьеры Юлия призналась, что до сих пор не может поверить, что снялась у такого великого режиссера, а также поблагодарила его за то, что когда-то он в нее поверил.





Джуд Лоу и Юлия Снигирь









Планы на будущееПосле возвращения из Венеции Юлия Снигирь приступила к работе над новым сериалом Константина Богомолова под названием "Хороший человек", премьера которого состоится в ближайшее время. В 2020-м также состоится премьера еще нескольких проектов с участием Снигирь — мини-сериала Романа Волобуева "Кликбейкт" и сериала "Собор" Сергея Гинзбурга. Неохваченным для Снигирь пока остается только один жанр — комедия. Однако и этот пробел Юлия надеется в ближайшее время устранить.





Никита Ефремов и Юлия Снигирь в сериале "Хороший человек"Вот только комедия мне в руки пока не идет. Возможно, потому, что у меня самой специфическое чувство юмора и восприятие комедии. Например, мне не смешно смотреть "Друзей". А юмор Соррентино мне понятен. Изначально у меня была сцена, где я падала в обморок, но это выглядело так смешно, что мы с Джудом Лоу и Ульрихом Томсеном, который играл моего мужа, все время "кололись". У нас случался припадок. Я воображала себе самое страшное на свете, чтобы только не смеяться, и в итоге у меня был достаточно драматический вид". За этот баланс между драмой и юмором, возвышенным и греховным, а еще за стиль, конечно, мы Соррентино и любим.







