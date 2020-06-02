Ранний брак, съемки в Голливуде, жизнь с Цыгановым и другие интересные факты из жизни Юлии Снигирь
Сегодня одна из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлия Снигирь празднует свой день рождения — звезде исполняется 37 лет. По этому случаю NEWSTES.RU решил устроить экскурсию по самым значимым вехам из жизни актрисы. О работе Юлии Снигирь школьной учительницей, ее раннем браке, головокружительном начале карьеры, работе в Голливуде, жизни с Евгением Цыгановым и многом другом читайте в нашем новом материале.
Работа учителем, расклейщицей объявлений и модельюЮлия Сирискина (Сирискина — девичья фамилия Снигирь. — Прим. ред.) родилась в провинциальном городке Донской Тульской области в семье телефонистки и тренера по шахматам. С самого детства на Юлю возлагались большие надежды и ответственность: будущая звезда приглядывала за младшим братом Александром (он в итоге также стал актером), хорошо училась в школе, живо интересовалась иностранными языками и всеми силами старалась осуществить мечту отца — стать чемпионкой по шахматам.
Тогда один из преподавателей вуза предложил Снигирь остаться в университете еще на год в качестве секретаря факультета и за это время как следует подготовиться к поступлению. Юля этот шанс упускать не стала, потому как возвращаться на родину она точно не планировала.
Тогда Снигирь решила попробовать себя в качестве модели и обратилась в рекламное агентство Point, где сразу же отметили ее фотогеничность и классическую красоту. Там же Снигирь заметила ассистентка кинорежиссера и продюсера Валерия Тодоровского, которая пригласила ее попробовать свои силы на кастинге картины "Стиляги". Роль в фильме Юлия так и не получила, однако прислушалась к советам киношников и задалась новой целью — поступить в театральный вуз.Тодоровский сказал, что мне срочно надо бросать модельное дело и идти учиться в театральный. Мне кажется, им страшно было брать меня, потому что я тогда была не просто зеленая, а была дебютанткой. Когда делала самые первые шаги, меня не воспринимали всерьез. Актерского образования тогда не было, — рассказывала Снигирь в беседе с журналистами.Девушке удалось поступить в Театральное училище имени Щукина на курс Родиона Овчинникова. Однако через два года Снигирь пришлось оставить учебу — к тому моменту Юлия уже начала активно сниматься, а преподавателей не устраивали ее постоянные прогулы.
"— Это "Феррари"? — Нет, это "Бентли". — Никогда не слышала!" — этот диалог Ромы Зверя и Юлии Снигирь как раз пошел в народ после выхода клипа.
Кстати, с тех пор в клипах Юлия Снигирь снималась довольно часто — она также появилась в музыкальных видео группы "Чай вдвоем" и двух роликах Валерия Меладзе.
В 2007 году, после дебютного появления Снигирь в кино, она также сыграла в детективной ленте "Вакцина", а потом была приглашена в нашумевшую ленту Андрея Кончаловского "Глянец" о наивной провинциалке, которая мечтает покорить Москву и стать супермоделью. Юлия в этом проекте сыграла яркую эпизодическую роль.
Как раз на съемках "Глянца" Снигирь познакомилась с Федором Бондарчуком, который сыграл поворотную роль в ее карьере. Он пригласил Юлию сыграть Раду Гаал в его картине "Обитаемый остров", снятой по фантастической повести братьев Стругацких. Вместе с Василием Степановым, Петром Федоровым, Алексеем Серебряковым, Гошей Куценко, Анной Михалковой и другими Снигирь появилась в двух частях фильма, после выхода которых на экраны стала по-настоящему популярной.
С того момента у Юлии Снигирь уже не было возможности выйти на улицу и остаться при этом неузнанной. При этом сам Федор Бондарчук после окончания съемок отметил, что у начинающей актрисы очень большой потенциал, а также предрек, что вскоре она станет настоящей звездой российского кинематографа. К слову, вместе с приходом славы у Снигирь появилась серьезная проблема: после оглушительного успеха "Обитаемого острова" она боялась так и остаться актрисой одной роли:Несколько лет после "Обитаемого острова" я пыталась доказать, что представляю собой что-то как актриса. Копалась в профессии, работала над собой и, для того чтобы набраться опыта, с жадностью принимала все предложения.
Кстати, многие поклонники думают, что после "Обитаемого острова" Юлия начала истязать себя диетами, из-за чего лишилась своих пухлых щечек и аппетитных форм. Недавно же актриса призналась в своем инстаграме, что никогда не была склонна к полноте, однако именно перед началом съемок в "Обитаемом острове" у нее произошла перестройка организма, из-за которой она поправилась на 12 килограммов:На пробы "Обитаемого острова" я пришла в своей обычной форме. Когда меня утвердили, я как раз только поступила в Щукинское училище. По вечерам решила ходить в спортзал — хотелось стать сильнее. И что-то пошло не так. Физическая нагрузка была большая. После тренировок сильно хотелось есть. Я пила белковые коктейли на молоке (которое мне нельзя, как выяснилось много позже). И ела булочки в училище (они там очень вкусные). Училась много, ела много, спала мало. К началу съемок я была +12 килограммов. Режиссер удивился, конечно. Так что впервые на больших экранах страны я предстала в необычном для себя виде.
После "Обитаемого острова" Юлия Снигирь продолжала искать себя и на протяжении нескольких лет в основном снималась в сериалах. В числе успешных ТВ-шоу с участием Снигирь можно выделить военный сериал "Небо в огне" и картину "Доктор Тырса". Параллельно Юлия также пробовала себя в качестве телеведущей — в 2009 году она вела программу "Теория относительности" на СТС, а в 2010-м стала ведущей на канале "Петербург — Пятый канал".
По-настоящему удивить зрителей Юлии Снигирь удалось в комедийной драме Авдотьи Смирновой "Кококо", которая вышла на экраны в 2012 году. Там актриса появилась в непривычном для себя образе простушки, в очках и старомодной одежде.
Однако новый прорыв в карьере Юлии Снигирь после "Обитаемого острова" случился только в 2015 году. Тогда актриса предстала на экранах в образе культовых исторических персонажей: в 2015-м вышел сериал "Великая", где Снигирь перевоплотилась в императрицу Екатерину II, а еще через 2 года примерила на себя образ русской помещицы Дарьи Салтыковой, известной своей жестокостью к крепостным, — это произошло в сериале "Кровавая барыня".В том же 2017-м на экраны вышло еще две ярких работы Юлии Снигирь — киноальманах Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых" и сериал "Крымская сакура", в котором прототипом героини Снигирь стала прокурор и депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Голливудский уровень: от Депардье до УиллисаЮлия Снигирь — одна из немногих российских актрис, которая смогла заявить о себе и на Западе. В 2011 году актриса приняла участие в съемках своего первого зарубежного проекта. Это был сериал "Распутин", где ее коллегами по съемкам выступили истинный любитель и ценитель русской культуры Жерар Депардье, Фанни Ардан, Владимир Машков, Ксения Раппопорт, Константин Хабенский, Данила Козловский и многие другие. В 2013-м, кстати, сериал "Распутин" превратился в полнометражную картину с теми же актерами в главных ролях.
В своих интервью Юлия вспоминает, что пришла на кастинг практически без макияжа и с тугим пучком на голове. Однако кастинг-менеджеры картины, по всей видимости, еще до начала проб Снигирь успели впечатлиться ее съемками в мужских журналах и понимали, что при необходимости в кадре она запросто сможет перевоплотиться из скромницы в секс-бомбу.
После первого голливудского опыта у Снигирь даже появился личный агент, поэтому актрису довольно быстро утвердили на роль в очередном зарубежном проекте. В том же 2013-м на экраны вышел драматический триллер "Отмороженные", в котором Юлии Снигирь удалось поработать с Диланом Макдермоттом, Питером Фачинелли и другими звездами Голливуда.
Брак в 17 лет и роман с КозловскимСвою первую любовь Юлия Снигирь встретила еще в студенческие годы. Избранником будущей актрисы стал ее сокурсник по педагогическому институту Алексей Снигирь. Со своим будущим мужем Юлия познакомилась на одном из университетских капустников и сразу же влюбилась. Кстати, после окончания вуза Алексей, как и Юлия, не захотел работать по профессии и волею судеб стал кинопродюсером (на его счету пока только одна картина под названием "Ну и Новый год!"), — виной всему творческая атмосфера, которая царила на курсе в их альма-матер.
Роман Юлии и Алексея развивался стремительно: в начале нулевых они поженились (собственно, от первого мужа актрисе и досталась звучная фамилия Снигирь), начали жить у родителей Алексея, а потом переехали в собственное подаренное им на свадьбу жилье. Через какое-то время брак дал трещину: родителей Алексея не устраивало, что невестка занимается поисками себя, ходит по модельным кастингам и совсем не заботится о супруге.
Отношения в семье Юлии и Алексея еще больше накалились после того, как она захотела перевести в их московскую квартиру своих родителей из Донского. Тогда свекры будущей звезды категорически выступили против. Взаимные претензии, постоянные ссоры и недопонимания привели пару к разводу — в общей сложности их отношения длились около восьми лет.
Где-то через год после развода Юлия Снигирь встретила свою новую любовь. На съемках "Обитаемого острова" актриса закрутила роман с оператором Максимом Осадчим, который был старше нее на 18 лет. Новые отношения пришли в жизнь Снигирь страстным вихрем: в кулуарах поговаривали, что она по-настоящему очарована кинооператором и по уши в него влюблена.
В светских кругах поговаривали, что именно Максим Осадчий, который в свое время снимал музыкальные клипы для Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, а также тесно сотрудничал и дружил с Федором Бондарчуком, сыграл определяющую роль в карьере Снигирь. По слухам, именно с подачи известного оператора на Юлю обратили внимание прославленные мэтры российского кинематографа.
Однако создать семью у Юлии Снигирь и Максима Осадчего так и не вышло. За экс-супругом Елены Кориковой в киношных кругах и так давно ходила слава заядлого холостяка, и звать Снигирь замуж он также не спешил. Через два года после начала романа влюбленные приняли решение расстаться. Поговаривали, что свою роль в этом сыграла экс-солистка "Блестящих" Надя Ручка, — именно с ней Осадчий начал встречаться вскоре после расставания с Юлией. К слову, существование любовного треугольника между Снигирь, Осадчим и Ручкой официально так и не подтвердилось.
Вскоре после расставания с Максимом в прессе заговорили о новом романе Юлии. На этот раз избранником актрисы стал ее коллега Данила Козловский, который, вопреки ее главному правилу, был даже младше ее на два года. Ходили слухи, что Юля и Данила понравились друг другу еще в 2011 году на съемках "Распутина", однако вместе решили быть только в 2013-м.
Пара вместе появлялась на светских мероприятиях, а в прессе уже говорили о скорой свадьбе звезд. Однако одной из самых красивых супружеских пар российского кинематографа Снигирь и Козловский так и не стали. Актеры расстались спустя год после начала романа, после чего поползли слухи, что их отношения и вовсе были фикцией, — якобы их союз был просто пиаром. Как бы то ни было, после расставания Юлия и Данила остались хорошими друзьями.
Свой роман при этом Снигирь и Цыганов не комментировали и всеми силами скрывались от папарацци. К слову, репортерам все же удалось выяснить, что сразу после окончания съемок сериала Евгений переехал к Юлии, а вскоре после этого она попала в объективы фотографов с заметно округлившимся животом.
Грянул большой скандал: общественность осуждала Цыганова за то, что он ушел к Снигирь от беременной жены и бросил их шестерых детей. Этот шквал хейта пара переносила стойко, Евгений лишь уточнил, что по-прежнему продолжает помогать своим детям. Комментариев не давала и бывшая супруга Цыганова, Ирина Леонова, — она воздержалась от слезливых интервью и походов на шоу к Андрею Малахову.
В 2016 году у Юлии Снигирь и Евгения Цыганова родился сын Федор, при этом всего за полгода до этого на свет появилась младшая дочь актера Вера, которую уже после расставания с ним родила Ирина Леонова. Сейчас, к слову, дети Евгения от первого брака отлично общаются с младшим братом и часто гостят дома у отца и его новой возлюбленной. Например, в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, они были вместе.
Юлия и Евгений продолжают вести закрытый образ жизни, редко публикуют совместные снимки в инстаграме, не отвечают на вопросы о своей семье в интервью и далеко не каждый раз появляются на светских мероприятиях вместе, тем самым провоцируя слухи о своем расставании.
В 2019 году появились слухи, что Снигирь и Цыганов сыграли тайную свадьбу. На эти мысли внимательных поклонников натолкнуло кольцо Евгения на безымянном пальце, с которым он появился на программе "Кино в деталях" с Федором Бондарчуком. После этого на пару повалились вопросы от журналистов, которые пытались выяснить у влюбленных, действительно ли они узаконили свои отношения. Всем живо интересующимся этой темой Юлия Снигирь вскоре ответила в своем инстаграме:Товарищи любопытствующие. Вас родители в детстве не учили, что неприлично совать нос в чужие дела? Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают. Просто живут своей жизнью, вот и все. Товарищи переживающие, сердобольные, праведные. Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Все у всех более чем хорошо.
Кстати, не так давно Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые показали лицо своего четырехлетнего сына Федора и с тех пор достаточно активно публикуют в инстаграме его снимки. На самоизоляции актриса даже спрашивает совета у своих подписчиков, во что бы ей поиграть с малышом, а также активно делится своим опытом в этом вопросе.
Работа с Джудом Лоу и Венецианский кинофестивальВ начале 2020-го состоялась премьера сериала "Новый Папа" — продолжения "Молодого Папы", снятого прославленным итальянским кинорежиссером Паоло Соррентино, с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях. В нескольких эпизодах задействована и Юлия Снигирь. В интервью Vogue актриса призналась, что попала в проект к режиссеру "Великой красоты" и "Молодости" по счастливой случайности.
Юлии пришло письмо в директ инстаграма от создателей сериала, которое она сначала восприняла как шутку. Потом все как в тумане: успешные видеопробы и съемки в Италии, на которых ее постоянно преследовала мысль, что ее в любой момент могут вырезать на финальном монтаже, заменив более крупной звездой. Однако в итоге все страхи Снигирь не оправдались.Но на самом деле Соррентино на проекте царь и бог, и если он принял решение, то от него не отказывается. Возможно, он решил посмотреть русских актрис после своей поездки на фестиваль "Послание к человеку" в Петербурге прошлой осенью, а может, он давно смотрел в сторону России — это мне неведомо. Соррентино вообще интересно все новое, и вот этот постоянный поиск, открытость — это, помимо таланта, залог его успеха, — рассказывала Юлия о работе со всемирно известным кинорежиссером.
В беседе с журналистами Снигирь рассказала, что, несмотря на авторитет Соррентино, на площадке они постоянно искали компромисс. Юлия не беспрекословно следовала указаниям режиссера, а пыталась разбавить яркую театральность сцен, выстроенную Паоло, сдержанностью и некой неправильностью, которая присуща ей. При этом каждый час, проведенный на площадке, Снигирь не переставала поражаться масштабностью сценария и работой своих коллег по площадке.Я играю женщину, чей ребенок с рождения, одиннадцать лет, находится в коме. Раньше она была моделью, невероятно жизнерадостной и активной, а из-за болезни ребенка стала опустошенной, потеряла смысл жизни. Однажды она встречает Ленни Белардо, героя Джуда Лоу, и начинается не просто драматическая, а философская история. Когда я читала сценарий, думала: "Боже, как у них получается так писать?!". Это по-настоящему высокое искусство плюс огромная ответственность. И это мобилизует. Потому что вообще-то я страшно ленивый человек и ненавижу себя за это. Обожаю валяться в постели, читать, смотреть кино и завидую людям, которые говорят, что с удовольствием встают в пять утра, чтобы поехать на съемки, где всегда холодно и хочется есть. Но на этот раз меня подстегивала ответственность перед такой сложной темой, я боялась слащавости, искусственности. Кино не может быть абсолютно правдивым, но можно хотя бы дотронуться до правды, — рассказывала Снигирь о своей героине в "Новом Папе".
Премьера сериала состоялась на Венецианском кинофестивале — в этот день на больших экранах как раз показали один из эпизодов "Нового папы" с участием Снигирь. На итальянский смотр Юлия приехала вместе с возлюбленным Евгением Цыгановым, однако на красной дорожке фестиваля все же появилась без пары. В своем инстаграме после премьеры Юлия призналась, что до сих пор не может поверить, что снялась у такого великого режиссера, а также поблагодарила его за то, что когда-то он в нее поверил.
Планы на будущееПосле возвращения из Венеции Юлия Снигирь приступила к работе над новым сериалом Константина Богомолова под названием "Хороший человек", премьера которого состоится в ближайшее время. В 2020-м также состоится премьера еще нескольких проектов с участием Снигирь — мини-сериала Романа Волобуева "Кликбейкт" и сериала "Собор" Сергея Гинзбурга. Неохваченным для Снигирь пока остается только один жанр — комедия. Однако и этот пробел Юлия надеется в ближайшее время устранить.