Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля "Черешневый лес" в Москве

Вадим Карасев

Несмотря на режим ограничений в Москве, юбилейный, XX Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" не был отменен в российской столице, но изменил формат. Перед вручением премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" состоялся концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир" в залах главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Рената Литвинова, Евгений Миронов, Марина Неелова, Екатерина Шипулина и другие артисты стали участниками события.

Обязанности ведущих взяли на себя Михаил Швыдкой и Рената Литвинова — после их вступительного слова Марина Лошак и Михаил Куснирович посадили молодые черешни в сквере перед музеем. Кстати сказать, традиционная посадка саженцев звездными друзьями фестиваля состоялась за несколько дней до концерта.





Михаил Швыдкой и Рената Литвинова





Михаил Куснирович и Марина Лошак





В залах Пушкинского музея выступили квинтет Игоря Бутмана, Валерий Сюткин с ансамблем, Ильдар Абдразаков исполнил несколько композиций под аккомпанемент Полины Осетинской, литературные произведения прочитали Евгений Миронов, Марина Неелова и Виктор Рыжаков. Юрий Башмет вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" исполнили "Польку" Альфреда Шнитке. Екатерина Шипулина вместе с Полиной Осетинской и Владимиром Кошевым представили отрывок из балета "Нуреев" — "Письмо к Руди. Дива".





Марина Неелова, Евгений Миронов, Виктор Рыжаков

Концерт закончился вручением премии имени Олега Янковского "Творческое открытие". Михаил Куснирович вручил три памятные награды — Марине Лошак, Ильдару Абдразакову и Марине Нееловой.





Марина Лошак, Ильдар Абдразаков и Марина Неелова





Юрий Башмет





Юрий Башмет и "Солисты Москвы"





Михаил Куснирович





Екатерина Шипулина





Полина Осетинская





Владимир Кошевой





Ильдар Абдразаков и Полина Осетинская