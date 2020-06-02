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Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля "Черешневый лес" в Москве

Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля "Черешневый лес" в Москве

Несмотря на режим ограничений в Москве, юбилейный, XX Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" не был отменен в российской столице, но изменил формат. Перед вручением премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" состоялся концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир" в залах главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Рената Литвинова, Евгений Миронов, Марина Неелова, Екатерина Шипулина и другие артисты стали участниками события.

Обязанности ведущих взяли на себя Михаил Швыдкой и Рената Литвинова — после их вступительного слова Марина Лошак и Михаил Куснирович посадили молодые черешни в сквере перед музеем. Кстати сказать, традиционная посадка саженцев звездными друзьями фестиваля состоялась за несколько дней до концерта.


Михаил Швыдкой и Рената Литвинова


Михаил Куснирович и Марина Лошак


В залах Пушкинского музея выступили квинтет Игоря Бутмана, Валерий Сюткин с ансамблем, Ильдар Абдразаков исполнил несколько композиций под аккомпанемент Полины Осетинской, литературные произведения прочитали Евгений Миронов, Марина Неелова и Виктор Рыжаков. Юрий Башмет вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" исполнили "Польку" Альфреда Шнитке. Екатерина Шипулина вместе с Полиной Осетинской и Владимиром Кошевым представили отрывок из балета "Нуреев" — "Письмо к Руди. Дива".


Марина Неелова, Евгений Миронов, Виктор Рыжаков

Концерт закончился вручением премии имени Олега Янковского "Творческое открытие". Михаил Куснирович вручил три памятные награды — Марине Лошак, Ильдару Абдразакову и Марине Нееловой.


Марина Лошак, Ильдар Абдразаков и Марина Неелова


Юрий Башмет


Юрий Башмет и "Солисты Москвы"


Михаил Куснирович


Екатерина Шипулина


Полина Осетинская


Владимир Кошевой


Ильдар Абдразаков и Полина Осетинская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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