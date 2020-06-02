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Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма

Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма
Американский режиссер и создатель франшизы "Джон Уик" Чад Стахелски в интервью The Hollywood reporter раскрыл подробности сюжета нового фильма о бывшем наемном убийце с Киану Ривзом в главной роли.


"После съемок третьей части у нас остался материал, для которого не хватило места. Теперь 90 процентов из того, что мы тогда вырезали, я планирую использовать в четвертом фильме", — прокомментировал Стахелски.

По словам режиссера, в боевике "Джон Уик 4" будут использованы элементы из вестернов, старых фильмов про самураев и даже легенд о рыцарях времен короля Артура.


стало известно, что премьеру четвертой части франшизы из-за пандемии коронавируса перенесли c мая 2021 года на тот же месяц 2022 года. Не исключено, что лента выйдет примерно в одно время с "Матрицей 4".
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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