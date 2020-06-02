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Режиссеры и главы музеев поддержали введение графика прогулок в Москве

Режиссеры и главы музеев поддержали введение графика прогулок в Москве
Режиссеры Константин Богомолов, Алексей Учитель и Карен Шахназаров, руководители Исторического музея Алексей Левыкин и парка "Зарядье" Иван Демидов поддержали постепенное снятие ограничений в Москве, а также введение графика прогулок.

"Думаю, конечно, выходить из карантина надо постепенно и без ощущения "шашки наголо!" и что все прошло, — сказал РИА Новости Константин Богомолов. — Если кто-то придумает и предложит какой-то невероятно крутой способ ограничения присутствия людей на улицах, то ради бога. Но мне кажется, кроме как насмешек по поводу графика прогулок, никаких конструктивных предложений нет. А между тем надо регулировать численность людей на улицах. Чтобы наполнялись улицы поэтапно, чтобы постепенно, а не одномоментно возникала прекрасная, любимая московская толпа".

Режиссер добавил, что в этом отношении не знает другого возможного способа регуляции, кроме предложенного графика прогулок по домам.


"Мне кажется, меры послабления нужны, но тут самое главное — мера, которая будет среди самих людей. Потому что если дать полную вольность, то мы потеряем все, что терпели до этого", — сказал Алексей Учитель.

Также он уверен, что необходимо безусловное соблюдение мер предосторожности. "Я иногда, зайдя в магазин, где положено носить маску, вижу, что какой-нибудь молодой человек может пройти и не взять, отмахнуться от маски. Это говорит не о смелости, а о непонимании той опасности, которая существует для всех нас. А она реальна", — уверен режиссер.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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