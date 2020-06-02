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Рианна снялась в новой рекламе своего бренда нижнего белья

Рианна снялась в новой рекламе своего бренда нижнего белья

За два года существования своего бренда нижнего белья Savage X Fenty Рианна уже доказала, что хороша не только в пении, но и в том, что касается моды. Фэшн-индустрия приносит звезде хороший доход, а ее марка белья пользуется большой популярностью у покупателей. Вчера 32-летняя звезда представила новую рекламную кампанию своего бренда.

В фотосессии певица снялась на фоне пальм и продемонстрировала лаймовый кружевной комплект.


Его продажи стартовали вчера. Однако купить его сегодня на официальном сайте бренда не получится — на нем размещено сообщение против расовой несправедливости и неравноправия из-за нашумевшего дела Джорджа Флойда.

Мы не молчим и не стоим в стороне. Борьба с расовым неравенством, несправедливостью и откровенным расизмом не ограничивается финансовыми пожертвованиями и словами поддержки. В знак солидарности с сообществом темнокожих людей, нашими сотрудниками, друзьями, семьями и нашими коллегами из разных индустрий мы с гордостью принимаем участие в #BlackoutTuesday. Savage X Fenty не будет работать во вторник, 2 июня, во всем мире. Это не выходной день. Это день, чтобы поразмыслить и найти способы сделать реальные изменения,

— говорится в нем.

Сегодня в США проводится акция Black Out Tuesday в память о скончавшемся от действий полицейских темнокожем гражданине страны Джордже Флойде. Многие знаменитости в своих инстаграмах уже опубликовали фото черных квадратов и обратились с призывом к правосудию и справедливости.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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