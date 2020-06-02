Ричард Гренелл покинул должность посла США в Германии

Влада Некрасова

Ричард Гренелл покинул должность посла США в ФРГ, на сайте посольства говорится, что место главы дипмиссии "вакантно".

Как сообщается на сайте, в отсутствии посла его обязанности исполняет его заместитель, в Берлине это Робин Куинвилл.

Гренелл пробыл послом в Берлине почти два года, он активно выступал на страницах немецких СМИ, стал известен благодаря резким заявлениям в связи со строительством газопровода "Северный поток 2" и финансовой ответственностью Германии в рамках НАТО. В конце мая он, в частности, заявил, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть оперативно приняты американским конгрессом, несмотря на предвыборную кампанию в Штатах.

Вашингтоне, находясь на приеме у президента США Дональда Трампа, сообщило ранее агентство dpa. В феврале этого года Гренелл был назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки США, однако ранее сенат США утвердил директором нацразведки Джона Рэтклиффа. В ближайшее время Рэтклифф будет приведен к присяге. По данным агентства dpa, не исключено, что Гренелл может быть задействован в предвыборной кампании Дональда Трампа.