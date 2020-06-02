Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников

Алексей Вольцев

Роспотребнадзор рекомендует ряду предприятий не допускать своих сотрудников к работам, которые требуют регулярного прохождения медосмотра, без его актуальных результатов.

Речь идет о работниках организаций пищевой промышленности, общественного питания, образовательных организаций, водопроводных сооружений и бытового обслуживания.





"Организационные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 должны включать... недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры без актуальных результатов медицинских осмотров", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.