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Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников

Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Роспотребнадзор рекомендует ряду предприятий не допускать своих сотрудников к работам, которые требуют регулярного прохождения медосмотра, без его актуальных результатов.

Речь идет о работниках организаций пищевой промышленности, общественного питания, образовательных организаций, водопроводных сооружений и бытового обслуживания.


"Организационные мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 должны включать... недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры без актуальных результатов медицинских осмотров", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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