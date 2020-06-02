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Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и посоветовал, как не стать жертвой злоумышленников.

В ведомстве отметили, что мошенники пользуются страхами потребителей. Часто они предлагают людям "уникальные" товары для борьбы с коронавирусом на условиях предоплаты. Также частым обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать особый пропуск на передвижение или обязательно сдать платные анализы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что некоторые мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом врача, социального работника или сотрудника компании, которая проводит дезинфекцию. Кроме того, пользователям интернета предлагают перейти по опасным ссылкам или оставить свои персональные данные.


"В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора", - говорится на сайте ведомства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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