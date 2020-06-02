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Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса

Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавирусаФото: globallookpress.com

Россия и Турция будут совместно работать над вакциной от коронавируса. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа после переговоров с российским коллегой Михаилом Мурашко.

По словам Коджи, российские медики отмечают действенность лечения от COVID-19, которое применяется в Турции. Поэтому учреждения, сотрудничающие с российским и турецким Минздравами, теперь будут разрабатывать препарат вместе.

Массово вакцинировать россиян от коронавируса могут начать уже осенью. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко при этом отметил, что до появления эффективной прививки во всех медучреждениях нужно научиться жить с существующими рисками.

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По материалам: lenta.ru

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