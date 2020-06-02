Россия предложила НАТО сделку по допустимому сближению самолетов

Вадим Карасев

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Москва предлагает НАТО договориться о том, какое сближение военных самолетов и судов будет считаться допустимым.

По словам Рудского, таким образом можно было бы снизить градус напряженности в Европе. Помимо сделки по дистанции сближения, Россия предлагает также использовать транспондеры на боевой авиации в Балтийском регионе и не проводить крупные учения у границ друг друга.

В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей.

Как сообщал Ruposters, ранее НАТО отработало удары по России из акватории Баренцева моря. В ходе маневров также изучалась возможность перехвата российских ракет в Арктике.

В мае Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить военные учения на время распространения коронавируса. Письмо с такой инициативой в Брюссель направил глава МИД Сергей Лавров.