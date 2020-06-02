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Россиянам показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

Россиянам показали бюллетень для голосования по поправкам в КонституциюФото: пресс-служба ЦИК РФ

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию будет содержать только два варианта ответа: «да» и «нет». Фото документа показало агентство РИА Новости во вторник, 2 июня.

Накануне глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. От идеи провести голосование в день парада Победы российский лидер отказался, отметив, что не следует смешивать два значимых события.

1 июля сделали выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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