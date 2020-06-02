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Россиянам рассказали о мошеннических схемах в период пандемии

Россиянам рассказали о мошеннических схемах в период пандемииФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил граждан об активизации различного рода мошенников, которые пытаются нажиться в период пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Одним из основных видов обмана граждан является продажа на условиях предоплаты «уникальных» товаров: особых фильтров, очистителей воздуха, лекарств и т. п.

Нередко мошенники используют сложившуюся ситуацию и предлагают гражданам оплатить несуществующий штраф или сдать якобы обязательный платный анализ.

В Интернете преступники заманивают жителей на опасные сайты и вынуждают оставить свои персональные данные.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал правила работы кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Ведомство рекомендовало заведениям расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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