Россияне в США показали, как защищают с оружием свой ресторан от протестующих

Вадим Карасев

Айк Газарян, владелец ресторана Pushkin Russian Restaurant в Сан-Диего (штат Калифорния), снял на видео, как персонал заведения готовится к возможному нападению протестующих.

Запись, сделанную на телефон, выложил телеканал РЕН ТВ. Ресторатор на ней объясняет, что защищать заведение приготовились 10 человек, и у каждого при себе оружие. Мимо ресторана, по словам Газаряна, уже прошло очень много людей, но никто не проявил агрессии.

"Из десяти парней здесь все со своими пушками, так что пусть идут. У нас больше оружия, чем человек здесь, поэтому пусть только попробуют что-то сделать, — говорит Айк при виде приближающейся толпы, после чего начинает расставлять людей по оборонительным позициям. — Стоим здесь, никого не бьем, никого не трогаем, не даем ничего сломать, закрываем ресторан".

Затем мимо заведения прошло массовое шествие, некоторые участники которого подошли поздороваться к сотрудникам ресторана.

В США проходит массовый протест против полицейского произвола и насилия. Массовые беспорядки вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), после того как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Бунты и мародерство перекинулись и в другие города США. Как писал Ruposters, сотрудники силовых ведомств начали присоединяться к протестующим в некоторых городах.

В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а американские политики заподозрили в происходящем Россию. В Москве отреагировали на эти обвинения.

Американист Малек Дудаков в статье для Ruposters рассказал о настоящих причинах массовых протестов в США и о том, кто их раздувает и поддерживает.