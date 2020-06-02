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Российские звезды посвятили песню борющимся с коронавирусом врачам

Российские звезды посвятили песню борющимся с коронавирусом врачамКадр: # Жить / YouTube

Звезды российской эстрады посвятили песню медикам, борющимся с пандемией коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе социального интерактивного проекта #ЖИТЬ, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что средства от прослушивания композиции «Не все герои носят плащи» на стримминговых сервисах будут направлены в благотворительный̆ фонд «Врачебное братство», который специализируется на помощи медикам, оказавшимся в сложной ситуации. Таким образом каждый слушатель сможет стать участником акции в поддержку врачей. Авторы песни призвали размещать трек в социальных сетях с хэштегом #героибезплащей, чтобы собрать как можно больше пожертвований.

«Люди смотрят на супергероев на экранах, но забывают, что не все герои носят плащи. Сейчас о реальных подвигах врачей часто знают только самые близкие, врачебная этика часто не позволяет говорить об этом открыто. Эта песня — гимн тем, кто отдавал всего себя, исполняя свой долг», — рассказал продюсер Fargo.

Песня была записана при активном участии социального проекта #ЖИТЬ, на площадках которого и пройдет релиз 2 июня. Музыкальный продюсер Fargo является автором текста. В записи песни также приняли участие Artik & Asti, JONY, Юлия Самойлова, Killjoy, а также финалист шоу «Песни на ТНТ» Хабиб, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова и многие другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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