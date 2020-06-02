Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга

Влада Некрасова

. Разрабатываемый КНР закон о госбезопасности Гонконга направлен на защиту собственного населения от вмешательства извне, считает советник руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Михаил Маркелов.

"Закон никак не противоречит системе прав человека. Он направлен на защиту собственного населения от вмешательства извне…Он даст КНР возможность бороться с разведсообществами и шпионами, которые пролезают в Гонконг и подрывают мощь Китая. Это – защита собственных интересов", - заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" Маркелов.

Напомним, что путь к разработке нового закона открыт постановлением о государственной безопасности Гонконга, которое принято по итогам завершившейся 28 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей. Оно предполагает совершенствование законодательства по борьбе с подрывной деятельностью, терроризмом, сепаратизмом и иностранным вмешательством в дела Гонконга, который официально называется Специальный административный район КНР Сянган.