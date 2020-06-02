Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников

Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников
Количество желающих учить русский язык в Сирии последние несколько лет растет, уже в этом году его изучают 20 тысяч сирийских школьников, сообщил журналистам старший советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов.

Ранее в Дамаске открылся российский культурный центр, законсервированный в 2013 году, когда в Сирии началась война. В нем организованы курсы русского языка, позднее откроются и музыкальные классы.

"Люди к нам обращаются уже давно, все эти военные годы, с просьбой открыть курсы русского языка. Мы с этого начали. Есть очень большая потребность. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык как второй иностранный, достигло 20 тысяч. Мы всячески способствуем развитию этого направления. Оказываем помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей", - сказал Курбанов.

Старший советник надеется, что в будущем полноформатные культурные центры будут открыты и в других городах Сирии. В целом он отметил, что военно-политическое сотрудничество России и САР находится на очень высоком уровне, но гуманитарные связи также важны. "Птица двусторонних отношений не может лететь с одним крылом", - подчеркнул Курбанов.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране
Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране
Ученые нашли крупнейшую вулканическую зону на Земле
Ученые нашли крупнейшую вулканическую зону на Земле
Самая дорогая вилла Израиля стала собственностью Абрамовича — СМИ
Самая дорогая вилла Израиля стала собственностью Абрамовича — СМИ
Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля
Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля
Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава Украины
Экс-депутат Рады назвал регионы, которые могут выйти из состава
Бузова поделилась подробностями покушения на нее
Бузова поделилась подробностями покушения на нее
Россия предложила НАТО сделку по допустимому сближению самолетов
Россия предложила НАТО сделку по допустимому сближению самолетов
Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников
Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
В мире появился новый миллиардер
В мире появился новый миллиардер
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls
Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев

Еще по теме

Учитель рассказала, что сирийские дети с большим энтузиазмом изучают русский язык
Евростат: Прибалтика по обучению русскому языку значительно обгоняет ЕС
Посол Бенина заявил, что русский язык дал ему путевку в жизнь
В Армении русский язык получил статус иностранного