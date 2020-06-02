Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников

Алексей Вольцев

Количество желающих учить русский язык в Сирии последние несколько лет растет, уже в этом году его изучают 20 тысяч сирийских школьников, сообщил журналистам старший советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов.

Ранее в Дамаске открылся российский культурный центр, законсервированный в 2013 году, когда в Сирии началась война. В нем организованы курсы русского языка, позднее откроются и музыкальные классы.

"Люди к нам обращаются уже давно, все эти военные годы, с просьбой открыть курсы русского языка. Мы с этого начали. Есть очень большая потребность. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык как второй иностранный, достигло 20 тысяч. Мы всячески способствуем развитию этого направления. Оказываем помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей", - сказал Курбанов.

Старший советник надеется, что в будущем полноформатные культурные центры будут открыты и в других городах Сирии. В целом он отметил, что военно-политическое сотрудничество России и САР находится на очень высоком уровне, но гуманитарные связи также важны. "Птица двусторонних отношений не может лететь с одним крылом", - подчеркнул Курбанов.