Русский язык в Сирии в настоящее время изучают 20 тысяч школьников

Алексей Вольцев

Русский язык в Сирии в настоящее время изучают 20 тысяч школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего советника посольства РФ в Сирии Эльдара Курбанова.

По его словам, число желающих обучаться постоянно растет.

«Люди к нам обращаются уже давно, все эти военные годы, с просьбой открыть курсы русского языка. Мы с этого начали. Есть очень большая потребность. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык как второй иностранный, достигло 20 тысяч. Мы всячески способствуем развитию этого направления. Оказываем помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей», – сказал Курбанов.