Рынок смартфонов рекордно просел - на 20% по сравнению с 2019 годом

Анастасия Иванова

Мировой рынок смартфонов в первом квартале 2020 года просел на 20,2%, до 299,1 млн устройств, и это рекордный показатель падения в истории. Об этом говорится в отчете аналитической компании Gartner.Продажи мобильных устройств Samsung за первые три месяца 2020 года составили 55,333 млн шт. По оценкам Gartner, доля Samsung составляет сейчас 18,5% рынка. Это всего на 0,6 пункта ниже, чем год назад, когда доля Samsung составляла 19,1%. Такое сравнение позволяет сделать вывод, что несмотря на COVID-19, Samsung сумел сохранить свою долю рынка.В пятерке лидеров не у всех игроков было зафиксировано падение. Xiaomi сумела нарастить продажи на 1,4%, до 27,8 млн смартфонов, что позволило ей подняться на четвертое место, сместив оттуда Oppo. Продажи Samsung просели на 22,7%, у Huawei поставки упали на 27,3%, у Apple — на 8,2% (меньше всех, кроме Xiaomi), а Oppo потеряла 19,1%.Huawei пока сохранила второе место, но отрыв от Apple минимальный (42,5 против 40,9 млн смартфонов).