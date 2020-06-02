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Самая дорогая вилла Израиля стала собственностью Абрамовича — СМИ

Самая дорогая вилла Израиля стала собственностью Абрамовича — СМИ

Миллиардер Роман Абрамович купил за $ 65 млн виллу, которая считалась самой дорогой в Израиле. Об этом пишет газета Globes, отмечая, что сделка по приобретению имущества в 15 км к северу от Тель-Авива, была заключена в начале 2020 года.

Издание напоминает, что вилла принадлежала миллиардеру Алану Говарду, который купил два участка земли в Герцлии-Питуах за $ 21 млн в 2006 году, объединил их и построил дом. Его площадь 2 тыс. кв. метров, а участок почти 1 га.

Роман Абрамович получил гражданство Израиля в 2018 году. До этого он потратил $ 25 млн на покупку в южной части Тель-Авива отель-бутика «Варсано» и прилегающего участка в 1,5 тыс. кв. метров.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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