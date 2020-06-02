Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках

Влада Некрасова

Сбербанка

Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег у любителей шопинга в интернете являются товары-приманки по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки, говорится в письме, поступившем корреспонденту РИА Новости.

Так, достаточно часто мошенники выставляют на продажу привлекательный товар, но покупку нельзя оплатить на сайте. "Продавец" утверждает, что причина в техническом сбое, и присылает ссылку на оплату от службы поддержки. Однако на самом деле она ведет на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты. Банк напоминает, что никогда не следует переходить по ссылке от незнакомого человека.

Второй распространенной схемой является размещение злоумышленником в качестве приманки на сайте объявлений товаров по очень низкой цене, указали в Сбербанке. При этом для связи они указывают только почту или номер телефона с уточнением, что общаться готовы лишь через мессенджер. После этого продавец предлагает отправить товар и присылает ссылку на поддельный сайт сервиса доставки. Человек оплачивает товар, но ничего не получает: в реальности он перевел деньги на карту мошенника.