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Школьник искал свой подарок на день рождения и разрушил брак родителей

Школьник искал свой подарок на день рождения и разрушил брак родителейФото: Reuters

Пользователь Reddit с ником RejectedBlueJay поделился историей о том, как был разрушен брак его родителей. Причиной этого стал мобильный телефон, который юзер обнаружил в поисках подарка на свой день рождения.

По словам рассказчика, история произошла, когда он был школьником. Уже тогда его мать и отец не ладили друг с другом, и мальчик коротал время за видеоиграми, пока родители ругались. «Отец изменял матери и использовал второй мобильный телефон, чтобы общаться с другими женщинами», — поведал RejectedBlueJay. Мать пользователя узнала об этом, и тогда отец избавился от устройства. Супруги решили сохранить брак ради своих детей.

Накануне своего дня рождения RejectedBlueJay начал гадать, что родители приготовили ему в подарок. Он обыскал их спальню, нашел за шкафом мобильник, вытащил его и спрятал в почтовом ящике, закрыв на замок. «В тот же день случилась драма, которая навсегда изменила мою жизнь», — признался юзер.

Его отец обыскивал дом с очень грустным выражением лица, а на вопрос сына ответил, что ищет кое-что важное. Сын не придал этому значения и дождался приезда матери, после чего сообщил, что в ящике спрятана некая вещь. Мать нашла там телефон, но, по словам рассказчика, сохраняла спокойствие.

«В ту ночь отец уходил на работу в ночную смену, а этот телефон лежал на столе в кухне. Я только усугубил ситуацию, когда поднял его, будто никогда раньше не видел, и сказал: "Вау, какой классный телефон! Может, там есть классные игры?" И тогда мама расплакалась», — вспомнил RejectedBlueJay.

В скором времени отец съехал из дома, однако родители RejectedBlueJay еще несколько лет не разводились. «Моя жизнь изменилась потому, что я очень хотел найти подарок на день рождения», — рассказал юзер.

В комментариях пользователи Reddit поддержали рассказчика и сошлись на том, что он не виноват в произошедшем. Они заметили, что брак его родителей начал распадаться именно в тот момент, когда стало известно об изменах отца, а RejectedBlueJay только приблизил неизбежное.

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По материалам: lenta.ru

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