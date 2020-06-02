Шойгу: В параде Победы на Красной площади будут участвовать 14 тыс. человек

Алексей Вольцев

В Москве на Красной площади в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, примут участие около 14 тыс. человек, в том числе воспитанник довузовских учебных заведений. Приглашены также парадные расчёты 19 иностранных государств. Об этом сегодня, 2 июня, на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«24 июня военные парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых сил. Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов», — указал Шойгу.

«В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Приглашены парадные расчёты 19 иностранных государств, — констатировал министр. — Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ- 31К.

Он подчеркнул, что предусмотрены особые противоэпидемические мероприятия по защите личного состава от новой коронавирусной инфекции как при перемещении, так и в пунктах дислокации.

«В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники», — добавил он.

ИА Newstes ранее сообщало, что по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к участию в параде Победы «допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к Covid-19 и без признаков инфекционных заболеваний». Он потребовал исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.

Напомним, команду к подготовке к военным парадам в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов дал президент РФ Владимир Путин. Он назначил дату парада — 24 июня.