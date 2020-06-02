Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
Житель штата Иллинойс обвиняется в раздаче взрывчатых веществ на протестах в Миннеаполисе, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на документы суда.

По данным телеканала, Мэттью Руперт приехал из Иллинойса в Миннеаполис, где он раздавал протестующим взрывчатые вещества и призывал бросать их в полицейских. Сам он транслировал происходящее в прямом эфире в Facebook, сообщается в документах.

"У меня есть несколько бомб, если кто-то из вас хочет кинуть в них, кидайте в них бомбы", - приводит телеканал слова Руперта из видеотрансляции в Facebook.


Чикаго, на одном из них слышно, как он говорит: "Начнем бунт". 
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника стрит-арта
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

При взрыве трубы газопровода в штате Иллинойс погибли два человека
ФБР задержало мужчину, планировавшего покушение на Обаму
Житель Чикаго был убит прямо на улице, когда общался по Facebook Live
Аэропорт Беллингхем в США эвакуирован из-за обнаружения взрывчатки