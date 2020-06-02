СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

Лидия Мартынова

Житель штата Иллинойс обвиняется в раздаче взрывчатых веществ на протестах в Миннеаполисе, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на документы суда.

По данным телеканала, Мэттью Руперт приехал из Иллинойса в Миннеаполис, где он раздавал протестующим взрывчатые вещества и призывал бросать их в полицейских. Сам он транслировал происходящее в прямом эфире в Facebook, сообщается в документах.

"У меня есть несколько бомб, если кто-то из вас хочет кинуть в них, кидайте в них бомбы", - приводит телеканал слова Руперта из видеотрансляции в Facebook.

Чикаго, на одном из них слышно, как он говорит: "Начнем бунт".