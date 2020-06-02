СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес

Анастасия Иванова

Почти 2,7 тысячи человек были задержаны в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния с пятницы, когда начались протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полицейских, сообщает издание Los Angeles Times.

Согласно данным газеты, по меньшей мере 2216 человек были задержаны в Лос-Анджелесе в ходе протестов с пятницы по утро вторника. Еще 475 человек были задержаны в городах Санта-Моника и Лонг-Бич. Большинство из задержаний были проведены из-за отказов подчиниться полиции, нарушения комендантского часа, а также грабежей, нападения на полицию и мародерства.