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СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес

СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
Почти 2,7 тысячи человек были задержаны в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния с пятницы, когда начались протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полицейских, сообщает издание Los Angeles Times.

Согласно данным газеты, по меньшей мере 2216 человек были задержаны в Лос-Анджелесе в ходе протестов с пятницы по утро вторника. Еще 475 человек были задержаны в городах Санта-Моника и Лонг-Бич. Большинство из задержаний были проведены из-за отказов подчиниться полиции, нарушения комендантского часа, а также грабежей, нападения на полицию и мародерства.

# В мире
По материалам: ria.ru

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