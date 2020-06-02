Собянин произвел кадровые перестановки в комитете ветеринарии Москвы

Алексей Вольцев

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в городском комитете ветеринарии, председатель комитета Алексей Сауткин был освобожден от должности главного государственного ветеринарного инспектора, соответствующие документы опубликованы на портале мэра.

"Назначить Сауткина Алексея на должность председателя комитета ветеринарии города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности председателя комитета ветеринарии города Москвы - главного государственного ветеринарного инспектора города Москвы", - говорится в документе.