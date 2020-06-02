Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с COVID-19

Влада Некрасова

Развернутые в Москве медицинские мощности для борьбы с коронавирусом нового типа были использованы лишь наполовину, сообщил во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий ... Благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению с многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, от Уханя до Нью-Йорка", - сказал Собянин.