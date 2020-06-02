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Сосуд в форме лебедя из китайской гробницы содержит три литра неизвестной жидкости

Сосуд в форме лебедя из китайской гробницы содержит три литра неизвестной жидкости

В гробнице, обнаруженной на месте будущего строительства в китайском городе Саньменься (провинция Хэнань), археологи нашли бронзовый сосуд, верхняя часть которого выполнена в форме лебедя. Внутри сосуда — более трех литров неизвестной жидкости.

Оформление гробницы указывает, что она была сооружена между поздней династией Цинь (221–207 годы до н. э.) и ранней династией Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Помимо сосуда-лебедя, в гробнице нашли железный меч, бронзовые котел и ковш, украшения из нефрита. Инвентарь достаточно богатый для захоронения титулованного чиновника, но слишком скромный для члена царского дома.

В 2018 году в городе Лоян, в 140 километрах к востоку от Санменься, при раскопках гробницы династии Западная Хань одной из находок стала бронзовая лампа в виде гуся. Чтобы определить, какую именно водоплавающую птицу изображает нынешний сосуд, археологи пригласили для консультации Гао Жуи, старшего ветеринара из заказника водно-болотных угодий в Саньменься. «Облик напоминает лебедя-шипуна», — сказал он, добавив, что лебедя легко отличить от гуся по более длинному клюву. Археологи предполагают, что древние мастера наблюдали за лебедями, чтобы сделать сосуд столь реалистичной формы.

В гробнице из Лояна был найден и сосуд с жидкостью. Сначала предполагали, что это рисовое вино, использовавшееся в погребальных ритуалах династии Хань. Но анализ показал, что это более редкая находка — смесь нитрата калия и алунита, которая должна была служить эликсиром бессмертия. Что представляет собой жидкость в сосуде-лебеде, остается пока неизвестным. Она темнее, чем эликсир из Лояна. Цвет ее желтовато-коричневый, а на дне сосуда заметен осадок. По словам ученых, она пахнет землей. Жидкость отправлена в лабораторию в Пекине для проведения анализа.

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По материалам: polit.ru

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