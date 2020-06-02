Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа

Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за ТрампаФото: Globallookpress.com

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании Марк Цукерберг отказался удалять записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе. Об этом сообщает NBC.

Цукерберг заявил, что администрацией Facebook, как и Twitter, не были обнаружены нарушения в посте американского лидера о возможной отправке сил Национальной гвардии в Миннеаполис, где проходят акции протеста после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

В распоряжении NBC оказалась переписка сотрудников компании. «Мне стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию», — отметил один из работников компании. Некоторые сотрудники приравняли молчание руководства Facebook к пособничеству американскому лидеру.

В пресс-службе компании отметили, что поощряют открытый диалог с сотрудниками, когда они не согласны с мнением руководства.

С 26 мая в Миннеаполисе проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут обладать защитой от ответственности, пояснил он.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Трамп призвал жестко подавлять беспорядки
Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака
Полнолуние в июне 2020 года: что оно принесет Знакам Зодиака
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в G7
"Их раздражает". Эксперт объяснил, почему Лондон против возврата РФ в
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой уборщика
Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой
Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян
Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

Глава Facebook ответил на обвинения Трампа во враждебном отношении
Цукерберг даст показания в сенате по делу Cambridge Analytica
Цукерберг встретился с Трампом на фоне обвинений против Facebook
Цукерберг раскритиковал Twitter