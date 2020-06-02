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Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и НКО

Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и НКО
Совет Федерации на заседании во вторник поддержал закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции, оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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