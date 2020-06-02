Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Анастасия Иванова

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.

Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней). МСП получат право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до года при приобретении арендуемого государственного или муниципального имущества. Получат поддержку и самозанятые: им положена материальная помощь в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.