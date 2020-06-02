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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ) стал владельцем судна «Академик Черский», которое считается единственным судном, способным достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

Ранее о собственнике «Академика Черского» нигде не сообщалось, а эксплуатирующей организацией называлась «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром флот». Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно. Это единственный подобный актив фонда из Самары, тогда как «Газпром флоту» принадлежат семь судов. «Газпром» приобрел «Академика Черского» в 2015 году.

Из наиболее актуального списка аффилированных лиц ПАО «Газпром» следует, что по состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ входил в группу «Газпрома». Учредителями СТИФ были указаны «Газпром теплоэнерго» (51%) и «Газпром межрегионгаз Самара» (49%), следует из выписки из ЕГРЮЛ. Оба предприятия входят в группу «Газпром межрегионгаз» — энергосбытовую структуру «Газпрома». Но СТИФ является непубличным обществом и не обязан раскрывать участников, а значит, на текущую дату теоретически мог сменить владельца, заметил руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art De Lex Артур Зурабян.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не сошлись во мнениях по поводу газопровода «Северный поток-2», НАТО и Китая.

Официальный Берлин и Белый дом пока никак не комментируют данную информацию. Однако известно, что в Штатах уже определились с новыми санкциями в отношении «Северного потока — 2» .

Как заявил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл, они могут быть приняты конгрессом США быстро, несмотря на предвыборную борьбу. По этому вопросу у демократов и республиканцев разногласий нет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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