Студенты старших курсов смогут преподавать в школах

Анастасия Иванова

Совет Федерации одобрил изменения в закон об образовании, которые позволяют допускать студентов-старшекурсников к преподаванию в школах, сообщает «Парламентская газета».

Сенатор Ольга Хохлова отметила, что это касается учащихся педвузов, которые успешно проходят обучение как минимум три года.

В документе указано, что допуск к педагогической деятельности по основным общеобразовательным программам может быть предоставлен для тех студентов, которые обучаются в вузах по специальностям и направлениям «Образование и педагогические науки». При этом они должны успешно пройти промежуточную аттестацию как минимум за три года обучения.

К преподаванию по дополнительным программам могут допускаться студенты, которые успешно прошли аттестацию не менее чем за два года обучения в педагогическом вузе или на педагогическом факультете вуза.

Такой допуск, согласно поправкам, будет устанавливаться Министерством просвещения Российской Федерации по согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.