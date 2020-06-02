Суд в Москве отклонил иск на 23 миллиарда рублей к Promsvyaz Capital

Анастасия Иванова

Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанной банкротом компании "Промсвязькапитал" о взыскании около 23 миллиардов рублей с ее материнской компании – нидерландской Promsvyaz Capital B.V. (PSC), через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, конкурсный управляющий истца Рафаэль Сайдашев требовал взыскать долг по двум займам, которые "Промсвязькапитал" в 2016 году выдал ответчику. Однако ранее эти два договора займа были признаны недействительными в деле о банкротстве "Промсвязькапитала", и суд уже обязал нидерландскую компанию вернуть займодавцу 20 миллиардов рублей.