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Телеуроки для французских школьников продолжатся летом

Телеуроки для французских школьников продолжатся летом

Франция переходит ко второму этапу смягчения ограничений и выхода их карантина. Жителям уже разрешено гулять в парках, начинают работу спортивные стадионы и бассейны. С 2 июня школы открывают двери для учеников всех возрастов. Старшеклассникам предстоит сдача экзаменов, но только в письменной форме: все устные экзамены в этом году отменены.

Тем не менее многие скептически относятся к возобновлению работы образовательных учреждений в этом учебном году, сомневаются в эффективности такого решения и ищут способы продолжить дистанционное обучение. Особенно обеспокоены родители младших школьников.

Решение проблемы нашли в коммуне Сент-Этьен. Там продолжат образовательное телевещание для младших школьников летом. В июле и августе с помощью видеоуроков ребята смогут учиться французскому языку и математике. Занятия рассчитаны на детей младшего возраста – от шести до десяти лет. Уроки помогут школьникам подтянуть свои знания по основным предметам, чтобы те не отставали от программы в следующем учебном году.

В России ресурсы телевещания также активно задействованы в образовательном процессе. Телеуроки, подготовленные лучшими российскими преподавателями, помогают школьникам, прежде всего старшеклассникам, в подготовке к экзаменам и освоении школьной программы.

Так, в помощь ученикам на всей территории страны при поддержке Минпросвещения России вещают образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА в online» мультиплатформенного оператора цифровой среды «Триколор» и образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА online» на Общественном телевидении России. Это 30-минутные видеоуроки по ключевым школьным предметам, а также обучающие профориентационные видеозанятия. Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и интегрировано с цифровыми платформами «Моя школа в online» и «Российская электронная школа». Также к мультиплатформенному образовательному проекту Минпросвещения России подключилась одна из известных научно-популярных программ «Галилео» на канале СТС.

# Общество
По материалам: edu.ru

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