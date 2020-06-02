Теперь случайно удалить важные файлы в Windows 10 стало труднее

Лидия Мартынова

Одним из нововведений Windows 10 May 2020 Update (версии 2004), которую выпустили на днях, стала изменившаяся утилита Disk Cleanup (Очистка диска). Ранее она могла удалить данные из папки «Загрузки», куда по умолчанию скачиваются файлы из браузеров, мессенджеров и так далее.Учитывая, что эта утилита применяется чаще всего для увеличения свободного места на диске, то она могла ненароком удалить устаревшие, но ещё нужные загрузки вместе со временными файлами. Теперь это изменилось.В новой сборке «десятки» из Disk Cleanup убрали галочку для выбора папки «Загрузки», так что отныне потерять важные файлы стало сложнее. Правда, если кто-то использует аналогичные продукты других производителей, там такая возможность осталась.Отметим, что Microsoft пока что не рекомендует обновляться до версии 2004 из-за ряда проблем, обнаруженных в релизе.