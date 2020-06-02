Трамп призвал жестко подавлять беспорядки

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп потребовал от губернаторов штатов принимать более серьезные и жесткие меры к людям, которые участвуют в беспорядках, начавшихся после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

В распоряжение телеканала попала запись закрытой видеоконференции главы Белого дома с руководителями штатов. Трамп обвинил их в слабости и призвал к более жестким мерам.

«Если вы не подавите это движение сейчас, то потом будет только хуже», — считает Трамп.

Ранее ИА Newstes сообщало, что с вечера 1 июня власти Вашингтона вводят в столице США комендантский час.

В ходе беспорядков в США 31 мая и 1 июня полицией задержано свыше 4 тысяч человек. По данным Associated Press, количество задержанных может достигать 4 400 человек.

Напомним, акции протеста начались после гибели 46-летнего чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Трое полицейских повалили Флойда на асфальт, а один из них так прижал его шею коленом, что афроамериканец потерял сознание, а в дальнейшем скончался в больнице. Это произошло 25 мая.