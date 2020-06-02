"Три дня провела в больнице": Юлия Савичева откровенно о потере ребенка
33-летняя Юлия Савичева не скрывает, что в свое время потеряла ребенка. Популярная певица откровенно рассказала о трагедии.
Юлия Савичева поделилась своей болью, которую она испытала из-за потери ребенка. Трагедия произошла из-за того, что певица несерьезно относилась к собственному здоровью.
"Неделями не бывала дома — бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи — я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!" - заявила певица колонке для издания Hello!
По словам Юлии Савичевой, рядом не было компетентных людей и больниц, где ей могли бы помочь. Тем не менее, cпустя некоторое время певица все же смогла найти роддом, где ее приняли.
После произошедшей трагедии артистка еще на протяжении длительного времени не могла зачать ребенка. В конце концов продюсер Макс Фадеев разрешил певице уйти в отпуск на год, чтобы заняться здоровьем. К счастью, все усилия Савичевой не прошли даром.
"14 июля 2017 года появилась Аня. Рыжая, как апельсин. Когда ее положили мне на живот, мой мир перевернулся: я ее вижу, я ее чувствую! Врачи пришли в восторг, когда увидели, что Аня внимательно смотрит на меня и слушает, как я пою ей колыбельную, написанную мужем во время моей беременности", - рассказала Савичева.
Как писал NEWSTES, ранее Юлия Савичева призналась, что попала на "Фабрику звезд" по блату.