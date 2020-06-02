"Три дня провела в больнице": Юлия Савичева откровенно о потере ребенка

Вадим Карасев

33-летняя Юлия Савичева не скрывает, что в свое время потеряла ребенка. Популярная певица откровенно рассказала о трагедии.

Юлия Савичева поделилась своей болью, которую она испытала из-за потери ребенка. Трагедия произошла из-за того, что певица несерьезно относилась к собственному здоровью.



"Неделями не бывала дома — бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи — я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!" - заявила певица колонке для издания Hello!

По словам Юлии Савичевой, рядом не было компетентных людей и больниц, где ей могли бы помочь. Тем не менее, cпустя некоторое время певица все же смогла найти роддом, где ее приняли.

Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности. Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной



После произошедшей трагедии артистка еще на протяжении длительного времени не могла зачать ребенка. В конце концов продюсер Макс Фадеев разрешил певице уйти в отпуск на год, чтобы заняться здоровьем. К счастью, все усилия Савичевой не прошли даром.

"14 июля 2017 года появилась Аня. Рыжая, как апельсин. Когда ее положили мне на живот, мой мир перевернулся: я ее вижу, я ее чувствую! Врачи пришли в восторг, когда увидели, что Аня внимательно смотрит на меня и слушает, как я пою ей колыбельную, написанную мужем во время моей беременности", - рассказала Савичева.

Как писал NEWSTES, ранее Юлия Савичева призналась, что попала на "Фабрику звезд" по блату.