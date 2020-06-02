Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тунис открывается 27 июня: каким будет отдых в отелях страны?

Тунис открывается 27 июня: каким будет отдых в отелях страны?

Отели, кафе и рестораны Туниса откроются с 4 июня и будут работать по специальным санитарным протоколам «Ready & Safe». Все границы страны, в том числе воздушные, будут открыты 27 июня. Каким будет отдых туристов по новым протоколам?

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года», - сообщил «Вестнику АТОР» представитель национального туристического офиса Туниса в России г-н Нежи Гуидер.

Число зарегистрированных случаев за весь период эпидемии в Тунисе составило 1084 зараженных, 964 выздоровевших и 48 умерших. В этот четверг, 04.06.2020,  в Тунисе открываются отели, кафе и рестораны  с соблюдением санитарного протокола «Ready & Safe». С 27 июня отели страны будут готовы принять иностранных туристов.

Согласно протоколу «Ready & Safe» (есть в распоряжении «Вестника АТОР»), к работе отелей будут предъявляться следующие требования:

- Загрузка отелей не должна превышать 50%

- Обязательная термометрия гостей на входе в отель (максимумом «нормальной» температуры будет считаться 37,9, если у туриста температура выше, его не допускают в отель и передают медикам).

- Масочный режим – только для персонала отелей, для туристов маски обязательны только при перевозке в автобусе, в отеле и на пляже они для них не нужны. 

- Отели и транспорт обязаны будут установить легко доступные для гостей и пассажиров дозаторы с дезинфицируюшими средствами

- Усиленная дезинфекция общественных пространств отеля, уборка с применением дезинфектантов и проветривание не менее 3 часов перед заездом нового гостя. Обязательная дезинфекция багажа прибывающих туристов.

- Соцдистанция: 1 метр минимально – между людьми в общественных местах (в т.ч. на пляжах и на транспорте), 2,5 м. – между столиками в кафе, ресторанах и лобби отеля. В лифтах отелей – не более 2 человек.

- Количество людей, одновременно находящихся в бассейне отеля, будет регулироваться, исходя из нормы не менее 3 кв.м. бассейна на 1 человека. Обязательный душ перед бассейном. Запрет купания в бассейнах людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

- Детские клубы и спортивные центры будут работать при условии соблюдения соцдистанции в 1 м. Анимационные и развлекательные мероприятия, в которых соблюдение такой дистанции невозможно, будут отменены.

- Самообслуживание за шведским столом будет невозможно, накладывать на тарелку будут повара отеля. А a-la-carte ресторанах и барах максимальное количество людей за 1 столом – 4 человека.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Китай напомнил США о «нечто мощном»: Обещали нам? Получите у себя
Китай напомнил США о «нечто мощном»: Обещали нам? Получите у себя
Российские звезды посвятили песню борющимся с коронавирусом врачам
Российские звезды посвятили песню борющимся с коронавирусом врачам
Сосуд в форме лебедя из китайской гробницы содержит три литра неизвестной жидкости
Сосуд в форме лебедя из китайской гробницы содержит три литра
Брендовые жарочные поверхности ROLLER GRILL
Брендовые жарочные поверхности ROLLER GRILL
Россияне в США показали, как защищают с оружием свой ресторан от протестующих
Россияне в США показали, как защищают с оружием свой ресторан от
Темная версия вашего «я»: определяем по Знаку Зодиака
Темная версия вашего «я»: определяем по Знаку Зодиака
Школьник искал свой подарок на день рождения и разрушил брак родителей
Школьник искал свой подарок на день рождения и разрушил брак родителей
Россия не ответила на запросы Германии по убийству соратника Басаева
Россия не ответила на запросы Германии по убийству соратника Басаева
Памфилова оценила возможность дистанционного голосования по Конституции
Памфилова оценила возможность дистанционного голосования по
Названы способы обмана россиян при покупках в интернете
Названы способы обмана россиян при покупках в интернете
Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма
Режиссер "Джона Уика" раскрыл подробности сюжета нового фильма
Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и НКО
Совфед одобрил закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Еще по теме

Тунис назвал дату открытия границ для туристов
Тунис решил помочь российским туроператорам
Тунис остается страной с террористической угрозой — эксперт
МИД: часть туристов вернулась из Туниса в Украину