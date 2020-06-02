Тунис открывается 27 июня: каким будет отдых в отелях страны?

Лидия Мартынова

Отели, кафе и рестораны Туниса откроются с 4 июня и будут работать по специальным санитарным протоколам «Ready & Safe». Все границы страны, в том числе воздушные, будут открыты 27 июня. Каким будет отдых туристов по новым протоколам?

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года», - сообщил «Вестнику АТОР» представитель национального туристического офиса Туниса в России г-н Нежи Гуидер.

Число зарегистрированных случаев за весь период эпидемии в Тунисе составило 1084 зараженных, 964 выздоровевших и 48 умерших. В этот четверг, 04.06.2020, в Тунисе открываются отели, кафе и рестораны с соблюдением санитарного протокола «Ready & Safe». С 27 июня отели страны будут готовы принять иностранных туристов.

Согласно протоколу «Ready & Safe» (есть в распоряжении «Вестника АТОР»), к работе отелей будут предъявляться следующие требования:

- Загрузка отелей не должна превышать 50%

- Обязательная термометрия гостей на входе в отель (максимумом «нормальной» температуры будет считаться 37,9, если у туриста температура выше, его не допускают в отель и передают медикам).

- Масочный режим – только для персонала отелей, для туристов маски обязательны только при перевозке в автобусе, в отеле и на пляже они для них не нужны.

- Отели и транспорт обязаны будут установить легко доступные для гостей и пассажиров дозаторы с дезинфицируюшими средствами

- Усиленная дезинфекция общественных пространств отеля, уборка с применением дезинфектантов и проветривание не менее 3 часов перед заездом нового гостя. Обязательная дезинфекция багажа прибывающих туристов.

- Соцдистанция: 1 метр минимально – между людьми в общественных местах (в т.ч. на пляжах и на транспорте), 2,5 м. – между столиками в кафе, ресторанах и лобби отеля. В лифтах отелей – не более 2 человек.

- Количество людей, одновременно находящихся в бассейне отеля, будет регулироваться, исходя из нормы не менее 3 кв.м. бассейна на 1 человека. Обязательный душ перед бассейном. Запрет купания в бассейнах людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

- Детские клубы и спортивные центры будут работать при условии соблюдения соцдистанции в 1 м. Анимационные и развлекательные мероприятия, в которых соблюдение такой дистанции невозможно, будут отменены.

- Самообслуживание за шведским столом будет невозможно, накладывать на тарелку будут повара отеля. А a-la-carte ресторанах и барах максимальное количество людей за 1 столом – 4 человека.