Туроператоры рассказали о возможных прогнозах по срокам открытия Италии

Влада Некрасова

Италия обещает не усложнять визовую процедуру для россиян и не будет требовать от туристов тестов на отсутствие коронавируса. Планы итальянской стороны по возвращению российских туристов оценили туроператоры. В некоторых компаниях уже прогнозируют возможные сроки открытия направления.

ИТАЛИЯ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ РОССИЯН С 15 ИЮНЯ

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в ходе онлайн-конференции рассказал журналистам о возможных сроках приема российских туристов. Напомним, Италия с 3 июня открывает границы внутри ЕС. По словам г-на Терраччано, при открытии внешних границ ЕС с 15 июня Италия готова принимать российских туристов.

В Республике надеются, что аналогичные встречные шаги предпримет и Россия. Как отметил г-н посол, в этом случае с середины июня можно рассчитывать на возобновление регулярных рейсов между Россией и Италией.

СПРАВОК НА ОТСУТСТВИЕ «КОВИДА» ТРЕБОВАТЬ НЕ БУДУТ

По словам г-на Терраччано, Италия не планирует требовать от туристов справок на отсутствие коронавируса. Не будет усложняться и процедура получения визы. Более того, итальянские дипломаты постараются по максимуму облегчить процесс выдачи и оформления шенгена.

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОМОЖЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПРОСА

Российские туроператоры приветствуют позитивный настрой итальянской стороны. По их мнению, заявленная лояльная позиция итальянских властей поможет скорейшему восстановлению спроса по направлению. Так, представители туроператора PAC Group уверены, что отсутствие необходимости предоставления справок «хорошо повлияет на возобновление турпотока между странами», тем более, что «за месяцы самоизоляции туристы успели соскучиться по путешествиям».

Эксперты туроператора ICS Travel Group считают важным подспорьем в восстановлении спроса сохранение ранее действующей процедуры получения итальянских виз. В компании напомнили, что ранее Италия анонсировала бесплатное переоформление шенгена тем, у кого из-за пандемии не состоялось путешествие.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СРОКОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ

Впрочем, от долгосрочных прогнозов туроператоры воздерживаются, поскольку сроки открытия российских границ остаются неясными. При этом представители туроператора «Интурист» напоминают про действующий запрет Ростуризма продавать туры в Италию. Как говорят представители «Интуриста», для полноценного возвращения российского турпотока необходимо для начала отменить существующие ограничения с нашей стороны.

По мнению экспертов туроператора «Русский Экспресс», восстановления авиасообщения с Италией стоит ждать не раньше октября, а в компании ПАКС говорят о сроках "ближе к сентябрю".

Представители итальянского офиса туроператора TEZ TOUR настроены более оптимистично. По их данным, Италия готовит специальные соглашения по «туристическим коридорам» с Германией, Россией и Китаем. Если страны договорятся, считают специалисты туроператора, то в конце июля Италия может принять первых туристов из России. Однако по данным TEZ TOUR, основной спрос по направлению сейчас приходится на бархатный сезон и осень.

«Это связано с тем, что туристы стараются отложить путешествия на более поздние даты, опасаясь, что границы не будут открыты ко времени запланированного отдыха», - поясняют в TEZ TOUR.

УСПЕТЬ ВПИСАТЬСЯ В СЕЗОН

По оценкам представителей «Интуриста», если российский рынок не вернется в Италию в июне, то шансов «вклиниться» в сезон будет немного, поскольку летом на популярных курортах Италии очень сложно подтверждаются номера.

По данным «Интуриста», итальянские партнеры очень ждут российских туристов и готовы давать привлекательные СПО.

«При высоком спросе можно за 3-4 недели поднять чартерный борт, например, на Римини или на Сицилию», - подчеркивают в «Интуристе».