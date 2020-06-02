Участники проекта «Волонтеры просвещения» в Омске получили благодарность за проделанную работу

Алексей Вольцев

Ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт объявил благодарность студентам, которые присоединились к акции «Волонтеры просвещения» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 50 студентов педвуза работали со школьниками региона: разъясняли им темы, консультировали, помогали с выполнением заданий.

Студенты сотрудничали с тремя школами Омска, помогая девятиклассникам готовиться к основному государственному экзамену (ОГЭ) по пяти предметам (русский язык, математика, обществознание, биология и география). После введения режима самоизоляции волонтеры занимались со школьниками в дистанционном формате.

О старте проекта «Волонтеры просвещения» 13 апреля заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Проект призван поддержать педагогов, которые в сложившейся ситуации перешли на обучение школьников на дому с использованием дистанционных технологий. В его реализации принимают участие студенты-старшекурсники педагогических вузов и колледжей.

Ранее в него включились студенты из Москвы, Оренбургской, Новосибирской, Тамбовской, Ярославской, Ульяновской, Мурманской, Томской, Самарской, Тульской, Омской, Свердловской, Ленинградской и Липецкой областей, Краснодарского, Хабаровского, Алтайского, Пермского краёв, Чеченской Республики, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Татарстана и Волгограда.