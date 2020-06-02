Ученые нашли крупнейшую вулканическую зону на Земле

Алексей Вольцев

Под территорией Новой Зеландией геологи обнаружили часть гигантской вулканической зоны, считающейся самой большой на Земле. Об этом сообщает журнал Science Advances.Ученые нашли следы гигантского пузыря магмы - суперплюма. Специалисты анализировали скорость прохождения сейсмических волн от землетрясений и взрывов.Они обнаружили, что во время прохождения через плато Хикуранги возле Новой Зеландии, волны заметно ускоряются. Они двигаются со скоростью девять километров в секунду. При этом ускорение заметно также для вертикальных волн.Аналогичные результаты зафиксировали на плато Манихики близь острова Самоа и плато Онтонг-Ява к северу от Соломоновых островов. Оказалось, что все они принадлежат к древней вулканической зоне, размер которой достигал более двух тысяч километров в поперечнике.В прошлом она стала причиной крупнейшей вулканической активности на Земле.Суперплюм образовался когда поток расплавленных пород оторвался от внешней границы ядра и поднялся к поверхности Земли. Произошло это на глубине 3000 километров около 120 миллионов лет назад.Движение тектонических плит стало причиной разрушения вулканического плато, разделив его на несколько фрагментов. Один из них передвинулся к новой Зеландии и сейчас лежит в основе острова Северный.