Ученые нашли крупнейшую вулканическую зону на Земле
Сегодня, 06:49 Алексей Вольцев
Под территорией Новой Зеландией геологи обнаружили часть гигантской вулканической зоны, считающейся самой большой на Земле. Об этом сообщает журнал Science Advances.
Ученые нашли следы гигантского пузыря магмы - суперплюма. Специалисты анализировали скорость прохождения сейсмических волн от землетрясений и взрывов.
Они обнаружили, что во время прохождения через плато Хикуранги возле Новой Зеландии, волны заметно ускоряются. Они двигаются со скоростью девять километров в секунду. При этом ускорение заметно также для вертикальных волн.
Аналогичные результаты зафиксировали на плато Манихики близь острова Самоа и плато Онтонг-Ява к северу от Соломоновых островов. Оказалось, что все они принадлежат к древней вулканической зоне, размер которой достигал более двух тысяч километров в поперечнике.
В прошлом она стала причиной крупнейшей вулканической активности на Земле.
Суперплюм образовался когда поток расплавленных пород оторвался от внешней границы ядра и поднялся к поверхности Земли. Произошло это на глубине 3000 километров около 120 миллионов лет назад.
Движение тектонических плит стало причиной разрушения вулканического плато, разделив его на несколько фрагментов. Один из них передвинулся к новой Зеландии и сейчас лежит в основе острова Северный.
По материалам: gogetnews.info